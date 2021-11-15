الإمارات تقيد الرحلات إلى روسيا البيضاء وسط "أزمة المهاجرين"

منعت دولة الإمارات مواطني أفغانستان وسوريا واليمن والعراق، من ركوب الرحلات الجوية المتجهة إلى ”منسك“، اليوم الاثنين، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها ”تستخدم لنقل المهاجرين بالآلاف“ وتحدث أزمة إنسانية على حدوده، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت شركة ”بيلافيا“ المملوكة لحكومة روسيا البيضاء في إشعار، إن ”قرار الحكومة الإماراتية صدر أمس الأحد“.

ويحتمي آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط في درجة حرارة متجمدة في الغابات على الحدود بين روسيا البيضاء، وبولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، اللتين ترفضان السماح لهم بالعبور.

وطالب رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، أمس الأحد، حلف شمال الأطلسي باتخاذ ”خطوات ملموسة“ لحل أزمة المهاجرين على الحدود مع روسيا البيضاء، وفق وكالة الأنباء البولندية التي تديرها الدولة ”بي.إيه.بي“.

وأضاف أن ”بولندا وليتوانيا ولاتفيا ربما تطلب إجراء مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة الحلف“.

وبموجب البند الرابع، يمكن لأي دولة عضو بالحلف، أن تطلب إجراء مشاورات إذا رأت أن وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد.

وقال، مورافيتسكي ”نناقش مع لاتفيا، ومع ليتوانيا بشكل خاص، تفعيل البند الرابع من معاهدة حلف شمال الأطلسي“.

ومضى قائلا ”لا يكفي مجرد أن نعبر عن القلق، الآن نحتاج إلى خطوات ملموسة والتزام الحلف بأكمله“.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود وسط برودة قارسة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها عليها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا. وحذرت بعض الدول في المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.

وقال مورافيتسكي لـ ”بي.إيه.بي“ إن ”قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون فرض المزيد من العقوبات على روسيا البيضاء“، مضيفا: ”سنناقش بالتأكيد المزيد من العقوبات بما في ذلك الإغلاق الكامل للحدود“.

من ناحية أخرى قالت الشرطة البولندية إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا، اخترقت التحصينات على الحدود مع روسيا البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، ودخلت البلاد بالقرب من قرية ”ستارزينا“ البولندية، في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين.