"القنصلية مقابل إعفاء من التأشيرة".. إسرائيل تنفي عقد صفقة مع أمريكا

نفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، عقد صفقة مع واشنطن، لفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المخصصة لتقديم الخدمات للفلسطينيين، مقابل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة السفر.

وقالت شاكيد في تصريحات نقلتها إذاعة ”103“ العبرية: ”لا توجد أي صفقة مع أمريكا بهذا الشأن، والحكومة الإسرائيلية لن توافق على فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس“.

وأضافت أن ”القدس عاصمة لإسرائيل فقط، ولا علاقة لقضية القنصلية الأمريكية بملف الإعفاء من التأشيرة“، مؤكدة أن ”هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية“، وفق ما ذكرت إذاعة ”103“ العبرية.

ومن المقرر أن تتوجه شاكيد إلى واشنطن، لبحث قضية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها تدرس إضافة أربع دول بينها إسرائيل، لبرنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يسمح بالقدوم إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة دخول والبقاء فيها 90 يوما.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد في تصريحات سابقة، أنه ”لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس“، مضيفا ”نحن نعبر عن موقفنا بوضوح ودون دراما، القدس هي عاصمة دولة إسرائيل“.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية في القدس الشرقية في 2019، وجعلتها قسماً من السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدماً في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين، الأمر الذي رحبت به السلطة الفلسطينية، مطالبة بسرعة تنفيذ القرار.

وفي وقت سابق، دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وقال: ”نطالب الحكومة الأمريكية بأن تفي بالتزاماتها التي أعلنتها والتي أبلغتنا بها أكثر من مرة بأنها ستفتتح القنصلية في القدس الشرقية“.

ولم تحدد الإدارة الأمريكية موعدا لفتح القنصلية الأمريكية في القدس، إلا أن القيادي الفلسطيني عزام الأحمد، أشار في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية عزمها إعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية قبل نهاية العام الجاري، وأن الجانب الفلسطيني تلقى رسالة من الإدارة الأمريكية تؤكد أنها مصممة على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية“.