إيران تدعو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، عن توجيه دعوة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة العاصمة طهران.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ”تمت دعوة غروسي لزيارة إيران للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان“.

وأضاف ”غروسي سيأتي قريبا إلى طهران وقد وجهت إليه دعوة رسمية وجرى اقتراح موعد زيارته، وننتظر رده، ولديه علاقات وثيقة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية“.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدد الجمعة الماضي، مطالبته للحكومة الإيرانية بزيارة طهران لتسوية بعض القضايا العالقة بين إيران والوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ومراقبة الأنشطة الإيرانية.

وقال غروسي في تصريحات للصحفيين ”لا يوجد أي تواصل بين الحكومة الإيرانية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا أمر محيّر، ولم أتواصل مع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي منذ أن تشكلت قبل أشهر وعلاقتنا حاليا تقتصر على المباحثات التقنية“.

وفيما يتعلق بمستقبل مفاوضات فيينا المرتقبة أواخر نوفمبر الجاري لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، قال خطيب زاده ”ينصب تركيزنا في فيينا على رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بشكل غير قانوني، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا“.

وأضاف ”المهم هو كيفية التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا، حيث يكون الحوار موضوعا ثانويا“.

وفيما يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية بضرورة استئناف محادثات فيينا عند نقطة توقفها في يونيو/ حزيران الماضي، ومعارضة طهران لذلك، قال خطيب زاده ”لا يهم من أن أين يجب أن تبدأ محادثات فيينا، من المهم بالنسبة لنا رفع العقوبات“.

وبشأن حدوث تطورات جديدة في المحادثات الإيرانية السعودية، أجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”لم يحدث أي تطور، ونحن ننتظر أن نرى الجدية لدى الجانب الآخر“، مشيرا إلى أن ”المحادثات تركز على القضايا الثنائية وبعض القضايا الإقليمية“.

وعند سؤاله عن قرار الرئيس السوري بشار الأسد أخيرا بطرد جواد غفاري قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني من سوريا، قال خطيب زاده ”إثارة مثل هذه الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية وبعض الدول الأخرى حول وجود المستشار الإيراني في سوريا ليست بجديدة“.

ووصف العلاقات الإيرانية السورية بأنها ”مستمرة وإستراتيجية“، وقال ”غفاري انتهت مهمته في سوريا بشكل ناجح، وتم تكريم قائد المجموعة الاستشارية الإيرانية في سوريا من قبل وزير الدفاع السوري وحصل منه على وسام“.

من جانب آخر، رفض زادة الكشف عن الدول التي أفرجت عن جزء من أموالها المجمدة والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

وقال زاده خلال المؤتمر: ”أفرج عن بعض أموالها المجمدة ولن نكشف التفاصيل“.

وأضاف: ”نحن نعمل على الإفراج عن أموالنا المحجوبة بشكل تدريجي“، مبينا أنه ”كان ولا يزال لدينا موارد عديدة في الخارج مجمدة“.

وعن الدول التي أفرجت عن الأموال المجمدة، أجاب: ”هذه الأموال لم تكن من مصدر واحد فقط، وفي حالة العقوبات الأمريكية، لا نعطى معلومات مفصلة لأي شخص.. سيعلن البنك المركزي إذا رأى ذلك مناسبً“.

وكان رؤساء الغرف التجارية المشتركة لإيران وكوريا الجنوبية والعراق والصين، صرحوا أن المبالغ المفرج عنها ليست من الدول المذكورة.

وأعلن مدير عام دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي، مصطفى قمري وفاء، السبت الماضي، الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج وتخصيصها لاستيراد السلع الأساسية.