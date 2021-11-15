ممثل الرئيس الإيراني يزور كابول للقاء قادة طالبان

وصل ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، يوم الإثنين، إلى العاصمة الأفغانية كابول، للقاء قادة حركة طالبان التي تهمين على السلطة في البلاد منذ آب/ أغسطس الماضي.

وقال كاظمي قمي بعد وصوله إلى مطار كابول، إن ”بعض الدول تستخدم اسم الإرهاب لشن حرب بالوكالة في أفغانستان“.

وبحسب السفارة الإيرانية في كابول، فإن حسن كاظمي قمي، سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين في حركة طالبان حول مختلف القضايا الإقليمية، وقضية اللاجئين الأفغان، والمساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عين في الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسن كاظمي قمي، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والسفير الإيراني الأسبق في العراق، مبعوثا خاصا لأفغانستان.

وفي الـ27 من الشهر ذاته، استضافت طهران مؤتمر ”جيران أفغانستان“، دون مشاركة حركة طالبان.

وخلال الشهرين الماضيين، سافر محمد صادق معتمديان، حاكم خراسان رضوي، إلى أفغانستان مرتين، واجتمع مع بعض الوزراء المعينين من قبل طالبان.

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن زيارة قام بها أحمد مسعود، قائد جبهة بنجشير في أفغانستان، إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، والتقى بمحمد إسماعيل خان، الحاكم السابق لولاية هرات الواقعة غرب أفغانستان.

وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على زيارة أحمد مسعود، بشكل مباشر، مكتفيا بالقول إن ”الزيارات إلى إيران كانت ولا تزال بعلم كابول“.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، كما قامت في مطلع أيلول/ سبتمبر من هذا العام بتشكيل حكومة مؤقته.

ودعت حركة طالبان المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومتها، لكن دول العالم لم تعترف بعد.

كما عينت حركة طالبان، الأسبوع الماضي، 44 من أعضائها في مناصب رئيسة منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة رئيسة على طريق تعزيز قبضتها على الحكم، في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من مشكلات أمنية واقتصادية متزايدة.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، ويشترك البلدان بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، ولدى طهران نفوذ سياسي في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل تجاري.