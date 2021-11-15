بلينكن ولودريان يناقشان النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم السبت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تقارير بشأن ما وصفته بالنشاط العسكري الروسي ”المثير للقلق“ في أوكرانيا ومناطق قريبة منها.

وأضافت الوزارة أن بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي قرب حدود أوكرانيا، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف بشأن التحركات النشطة للقوات الروسية.

أضاف زيلينسكي في تسجيل مصور لخطاب ألقاه يوم الأربعاء ونشر على موقعه الإلكتروني: ”آمل أن يرى العالم كله الآن من يريد حقا السلام، ومن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا“.

وكانت واشنطن طلبت، الأربعاء، من موسكو ”توضيحا“ بشأن تحركات ”غير اعتيادية“ للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، محذرة روسيا من تكرار ”الخطأ الفادح“ الذي ارتكبته في 2014، وأشعل حربا في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: ”ندعو روسيا لتوضيح نواياها“ بشأن ”النشاط العسكري غير الاعتيادي في روسيا قرب الحدود الأوكرانية“، مؤكدا أن ما يثير الريبة بشأن هذه التحركات العسكرية الروسية هو ”حجمها“ و“نطاقها“.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، في واشنطن: ”ليس لدينا وضوح بشأن نوايا موسكو، لكنّنا نعرف استراتيجيتها“.

وأضاف الوزير الأمريكي: ”نخشى أن ترتكب روسيا خطأ فادحا بأن تحاول تكرار ما فعلته في 2014 عندما حشدت قواتها على طول الحدود ودخلت أراضي أوكرانية ذات سيادة، مدعية كذبا أنها تعرضت للاستفزاز“.

وأوضح بلينكن أن الاستراتيجية التي اتبعها الروس في أوكرانيا في الماضي هي ”القيام باستفزازات لتنفيذ ما خطّطوا له منذ البداية“.

وحذر رئيس الدبلوماسية الأمريكية من أنه ”إذا كانت هناك استفزازات اليوم، فهي تأتي من روسيا، مع هذه التحركات للقوات التي نراها على طول الحدود الأوكرانية“.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تتابع هذه التحركات العسكرية ”من كثب“، وبالتشاور مع حلفائها، منوها بـ“ضبط النفس الملحوظ“ الذي أظهرته كييف في هذا الصدد.

وكرر الوزير الأمريكي لنظيره الأوكراني دعم الولايات المتحدة ”الثابت“ لـ“سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها“.

من جهته، دعا البنتاغون موسكو إلى ”احترام اتفاقيات مينسك“ التي تنص خصوصا على نزع السلاح من الحدود الروسية-الأوكرانية.