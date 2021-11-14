أمريكا تدخل في شراكة مع إسرائيل لمكافحة هجمات برمجيات الفدية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأحد إنها ستشترك مع إسرائيل لمكافحة برمجيات الفدية الخبيثة، فيما دشن الجانبان فريق عمل مشترك معني بأمن الفضاء الإلكتروني.

وأضافت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخزانة والي أديمو التقى بوزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان والمدير العام للمديرية الوطنية للفضاء الإلكتروني في إسرائيل ويجال أونا اليوم الأحد لإقامة شراكة ثنائية.

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عبر الإنترنت استهدف مواجهة برمجيات الفدية الخبيثة، والذي انعقد في البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول مع الاتحاد الأوروبي وأكثر من 30 دولة، منها إسرائيل.

وفي ذلك الاجتماع ، طلب أديمو التعاون الدولي لمعالجة إساءة استخدام العملة الرقمية وتعطيل نموذج عمل برمجيات الفدية الخبيثة.

وقالت وزارة الخزانة إن فريق عمل أمريكي إسرائيلي أوسع تشكل الأحد لمعالجة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وأمن الفضاء الإلكتروني.

يأتي ذلك بعد إعلان خبراء في أمن الكمبيوتر أن رسائل بريد إلكتروني مزيفة، يُزعم أنها صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتحذر من وقوع هجمات إلكترونية، أُرسِلت السبت من خادم كمبيوتر آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي تقرير مجموعة ”سبامهاوس“ الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أُرسِلت على دفعتين في وقت مبكر من يوم السبت من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.

وبعض الرسائل الإلكترونية التي وُجّهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني، جاءت بعنوان ”عاجل: عامل تهديد في الأنظمة“.

وحذرت الرسائل المتلقين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني ”معقد“ تنفذه عصابة ابتزاز معروفة، بحسب ما قالت ”سبامهاوس“.

وقال خبير الأمن السيبراني المستقل براين كريبس إنه تلقى أيضا بريدا إلكترونيا مزيفا من عنوان إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، لكن يحتوي رسالة مختلفة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم، من دون تقديم تفاصيل.

وقالا في بيان إن ”مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح ويتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة من حساب البريد الإلكتروني @ ic.fbi.gov“.

وأضاف البيان: ”هذا وضع ما زال مستمرا ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المرسلين المجهولين ونحضهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه“.