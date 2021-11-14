موظف سابق يكشف عن تورط الثوري الإيراني بأعمال تخريبية خلال احتجاجات 2019

كشف موظف سابق بقوات الحرس الثوري الإيراني عن دور الحرس في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019، وتورط قوات الحرس الثوري في أعمال تخريبية في الشارع الإيراني وإلصاقها بالمتظاهرين.

وأدلى موظف مدني سابق بمعسكر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني بشهادته في محكمة تعقدها جمعيات حقوقية إيرانية ودولية تستضيفها العاصمة البريطانية لندن وتُعرف بـ ”محكمة نوفمبر الشعبية“؛ حيث تحقق في ”انتهاكات الأمن في احتجاجات نوفمبر 2019“.

وأشار الموظف السابق بالحرس الثوري -دون الكشف عن هويته- إلى أن ”قوات الحرس الثوري كانت تعاني من نقصا في العناصر الأمنية حتى أجبرت الموظفين المدنيين بهيئاتها للنزول إلى الشوارع لقمع المحتجين“.

وأقر الشاهد الإيراني بأن ”قوات خاتم الأنبياء بالحرس الثوري أقدمت على تخريب المحال والسيارات المملوكة للمواطنين؛ لكي يبدو للشعب أن هذه الأعمال من فعل المحتجين“ وفق ما نقل تليفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض.

وتواصل ”محكمة نوفمبر الشعبية“ لليوم الخامس على التوالي سماع شهادات مواطنين إيرانيين بشأن أحداث احتجاجات نوفمبر 2019، حيث شارك نحو 45 شاهدا في جلسات المحكمة، فضلا عن استقبال أعضاء المحكمة لشهادات كتابية لأكثر من 100 شخص آخر.

وأكد عدد من الباحثين الحقوقيين ومنهم الأكاديمي روبرت هاينز،أستاذ القانون الدولي بجامعة لايدن الهولندية خلال جلسات هذه المحكمة أن ”الانتهاكات التي شهدتها احتجاجات نوفمبر 2019 من قبل السلطات الإيرانية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية“.

كما كشفت شاهدة إيرانية شقيقة أحد قتلى الاحتجاجات عن ”تورط أجهزة الأمن في مساومة ذوي القتلى من المحتجين لتسليم جثثهم، وذلك بعد الحصول على مبالغ مالية“.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة في مختلف المدن في نوفمبر العام 2019 اعتراضا من الإيرانيين على قرار السلطات بزيادة أسعار المحروقات، فيما تُعرف إعلاميا بـ ”انتفاضة البنزين“.

وتصاعدت حدة احتجاجات نوفمبر 2019 إثر اشتباك قوات الأمن الإيراني مع المتظاهرين، حتى أطلق المحتجون شعارات تطالب مرشد النظام، علي خامنئي وقادة الحرس الثوري بالرحيل عن الحكم.

وأفادت جهات حقوقية في وقت سابق بسقوط نحو 1500 قتيل، واعتقال أكثر من 7 آلاف من المحتجين الإيرانيين في أحداث ”انتفاضة البنزين“، فضلا عن إدانة السلطات القضائية الإيرانية لعدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بأحكام بالسجن.