مقتل 19 عسكريا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

قال وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني إن 19 من أفراد الشرطة العسكرية ومدنيا قتلوا على يد مسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية، حيث تقاتل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمردا يشنه مسلحون متشددون من تنظيمي القاعدة وداعش.

وأوضح كوني أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وقال الوزير للتلفزيون الوطني ”تعرضت مفرزة من قوات الأمن لهجوم خسيس وهمجي هذا الصباح. صمدوا في موقعهم“ مضيفا أنه تم العثور على 22 على قيد الحياة.

جاء الهجوم الذي استهدف موقعا للشرطة العسكرية بالقرب من منجم للذهب في إيناتا بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة في منطقة بالقرب من النيجر ومالي.

وتنشط الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الحدود الشمالية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث نشرت عدة دول بينها فرنسا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو مئات الجنود.

وقال مصدران أمنيان من بوركينا فاسو ومصدر دبلوماسي لرويترز في وقت سابق إن ما لا يقل عن 30 من أفراد الشرطة العسكرية قتلوا في الهجوم وإن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك، ما يجعله أحد أكثر الهجمات دموية على القوات في بوركينا فاسو.

وأكدت القوات المسلحة في بوركينا فاسو هجوم الأحد في بيان قائلة إن ”مفرزة من قوات الأمن تعرضت لهجوم إرهابي“ ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وأسفر هجوم مماثل في يوليو الماضي، عن مقتل 80 شخصا من المدنيين والجيش في شمال البلاد.

ووقع الهجوم عندما أغار مسلحون متشددون على قافلة مدنية كانت ترافقها الشرطة العسكرية بالقرب من بلدة أربيندا.

وقالت الحكومة والجيش إن 59 مدنيا وستة من رجال الميليشيات الموالية للحكومة و15 من أفراد الشرطة العسكرية قتلوا، وتم تحديد العدد الأولي للقتلى يوم وقوع الهجوم عند 47.

وقالت قوات الأمن إن 80 مسلحا من المهاجمين قتلوا أيضا.

وتصاعد العنف في منطقة الساحل ، وهي منطقة قاحلة تقع على الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى، في السنوات الأخيرة على الرغم من وجود الآلاف من قوات الأمم المتحدة والإقليمية والغربية.

وتسبب العنف، المتمركز في الأراضي الحدودية لمالي والنيجر وبوركينا فاسو، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين منذ عام 2018.