قناة عبرية: رئيس الشاباك كان ضمن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي زار القاهرة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الجديد ”الشاباك“ رونين بار، زار مصر، ضمن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي توجه في وقت سابق إلى القاهرة.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن رئيس جهاز ”الشاباك“ رونين بار، زار مصر يوم الأحد لأول مرة منذ تسلمه مهام منصبه الجديد.

وأفادت القناة العبرية بأن رئيس جهاز ”الشاباك“، التقى برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ثم عاد إلى إسرائيل مع الوفد الأمني الرفيع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

وقالت إن ”الزيارة تناولت العديد من المواضيع مع المسؤولين المصريين، أهمها توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف التهدئة مع قطاع غزة ومسائل أخرى“.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء رئيس جهاز المخابرات عباس كامل.

من جانبها، ذكرت قناة ”ريشت كان“ العبرية في وقت سابق أيضا أن طائرة تقل وفدا كبيرا من المسؤولين الإسرائيليين هبطت في القاهرة، دون أن يكشف حينها عن هوية من كان على متنها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن اللواء عباس كامل، سيزور تل أبيب نهاية الشهر الجاري في إطار الاتصالات التي تقودها مصر لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لصفقة تبادل أسرى، إلى جانب محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحتفظ حركة حماس في قطاع غزة بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، لم يتم الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي.

والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال الأعوام الماضية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 4650، بينهم 550 أسيرا مريضا، منهم 10 أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

كما تعمل القاهرة على استئناف الاتصالات بين الحكومة الإسرائيلية ورئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، في إطار تعزيز دور السلطة الوطنية في عدد من الملفات، أبرزها ملف الإعمار في قطاع غزة.