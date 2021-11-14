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السجن 5 سنوات لناشطة إيرانية طالبت باستقالة خامنئي
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2021 18:17 GMT
تاريخ التحديث: 14 نوفمبر 2021 19:10 GMT

السجن 5 سنوات لناشطة إيرانية طالبت باستقالة خامنئي

قالت منظمة حقوقية إيرانية، اليوم الأحد، إن السلطات القضائية قضت بالسجن 5 سنوات ضد المعلمة المتقاعدة والناشطة المدنية "نصرت بهشتي"، بسبب توقيعها على دعوة وجهها

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المصدر: طهران-إرم نيوز

قالت منظمة حقوقية إيرانية، اليوم الأحد، إن السلطات القضائية قضت بالسجن 5 سنوات ضد المعلمة المتقاعدة والناشطة المدنية ”نصرت بهشتي“، بسبب توقيعها على دعوة وجهها ناشطون عام 2019 للمرشد علي خامنئي يطالبونه فيها بالاستقالة.

وأوضحت منظمة ”هرانا“ الحقوقية، أن ”السلطات القضائية حكمت على الناشطة المدنية نصرت بهشتي، بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي“.

وأضافت أن ”الحكم ضد بهشتي أصدره رئيس الفرع الرابع من محكمة الثورة في مشهد القاضي منصوري“.

وكانت بهشتي، قد أضربت عن الطعام في السجن المركزي في مدينة مشهد شمال شرق إيران لأيام، احتجاجا على الحرمان من الرعاية الطبية.

 

وفي 6 آب/أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية نصرت بهشتي في منزلها الخاص في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة طهران في إيران.

 

والناشطة بهشتي هي واحدة من بين 14 امرأة وقعن على رسالة تطالب باستقالة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في حزيران/يونيو 2019.

وجاء اعتقال بهشتي بعد أقل من أسبوع على اعتقال الناشطة فاطمة سبهري، وهي امرأة أخرى وقعت على ذات الرسالة.

وفي حزيران/يونيو 2019، كتبت 14 ناشطة إيرانية رسالة تطالب باستقالة خامنئي، وبعد ذلك تم تهديد الموقعات واعتقالهن، وجاءت هذه الرسالة بعد رسالة مماثلة لـ14 ناشطا إيرانيا طالبوا بالأمر عينه.

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الثورة في مدينة مشهد شمال شرق إيران، بالسجن 10 سنوات ضد الناشط المدني عباس وحيديان شاهرودي، بتهمة إنشاء جماعة تهدف إلى ”الإخلال بأمن البلاد واستهداف الأمن القومي“.

وكان شاهرودي من بين الموقعين على بيان جرى تداوله في حزيران/يونيو 2019 دعا لاستقالة خامنئي.

كما حكمت المحكمة الثورية في إيران خلال السنوات الماضية على خمسة من الموقعين على الرسالة، وهم شهلا جهان بين، جيتي بور فاضل، زهرة جمالي، نرجس منصوري، وشهلا انتصاري، بالسجن 14 عاما.

وأصبح أحد شعارات المتظاهرين الذين يخرجون باحتجاجات شعبية في إيران بين الحين والآخر، استقالة خامنئي من منصبه ونهاية نظام الجمهورية الإسلامية.

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ويتولى خامنئي البالغ من العمر 82 عاما، أعلى منصب في إيران منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس النظام روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

ووفقا للمادة 111 من الدستور الإيراني، يتم اختيار خليفة المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، الذي يتألف حاليا من 88 من رجال الدين الذين يبلغون رتبة الاجتهاد، وفق المذهب الشيعي المعتمد في إيران.

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