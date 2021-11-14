شركة "البيت سيستمز" العسكرية الإسرائيلية تفتتح فرعا في الإمارات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة ”البيت سيستمز“ الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، الأحد، فتح فرع لها في دولة الإمارات، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دبي مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز ”هيرميس“، وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان، إنها أنشأت الفرع من أجل ”إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة“.

ونقل البيان عن ران كريل، نائب رئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020: ”تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة البيت“.

وأضاف: ”نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة“.

يتزامن هذا الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، للإمارات، لحضور معرض دبي للطيران. وكان نظيره الإماراتي قد زار إسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر لحضور تدريب عسكري دولي في جنوب البلاد، حسب ”فرانس برس“.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، عبر حسابه في تويتر، يوم الأحد: ”قائد سلاح الجو يختتم زيارة إلى الإمارات، حيث قام الميجر جنرال عميكام نوركين بالمشاركة في مؤتمر قادة أسلحة جو وبزيارة المعرض الجوي في دبي“.

وانطلق معرض دبي للطيران 2021، الأحد، ويستمر حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وتأسس معرض دبي للطيران في عام 1989، ولكن يفترض أن يشهد هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، حيث يشارك أكثر من 1200 عارض في المعرض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، إضافة إلى مشاركة وفود عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة.

ويستقطب معرض دبي للطيران، أكثر من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض الطيران الأرضية والجوية.

على صعيد ذي علاقة، من المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس دبي مطلع الأسبوع المقبل لافتتاح ”أول جناح إسرائيلي“ في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه يوم الأحد.