المذيع البريطاني مورغان: حالة الملكة إليزابيث قد تكون أخطر مما قاله قصر بكنغهام

شكك مقدم البرامج التلفزيونية المعروف، بيرس مورغان، الأحد، في بيان أصدره القصر الملكي، مفاده أن الملكة إليزابيث الثانية تعاني من التواء في الظهر، قائلا، إن حالة الملكة البالغة من العمر 95 عاما ”قد تكون أخطر من ذلك“.

وذكر تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني، أن الملكة إليزابيث الثانية ألغت في آخر لحظة، الأحد، عزمها حضور احتفال النصب التذكاري للحربين العالميتين الأولى والثانية، وذلك بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، مشيرا إلى أن ابنها ولي العهد الأمير تشارلز، ناب عنها في وضع إكليل زهور.

وقال قصر بكنغهام في بيان نشرته وسائل الإعلام البريطانية: ”بعد إصابتها بالتواء في ظهرها، قررت جلالة الملكة هذا الصباح ببالغ الأسف أنها لن تتمكن من حضور قداس يوم الأحد في النصب التذكاري… وتشعر جلالة الملكة بخيبة أمل؛ لأنها ستفوت هذه المناسبة“.

وأعرب مورغان في تغريدة لمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين مستخدم، عن قلقه بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية، متسائلا عن السبب الحقيقي لغيابها عن حفل النصب التذكاري.

وكتب مورغان في تغريدته: ”قالوا إن الملكة لن تحضر حفل النصب التذكاري اليوم، بعد إصابتها بالتواء في ظهرها.. أعتقد أن هناك شيئا لم يتم إخبارنا به بشأن صحة الملكة… من الواضح أنه وضع أكثر خطورة مما يقوله القصر“.

ولفتت صحف بريطانية، الأحد، إلى أن الملكة إليزابيث الثانية، لم تشارك في تلك المناسبة السنوية 7 مرات خلال فترة حكمها البالغة 69 عاما، وذلك بسبب الحمل أو السفر للخارج.

ودخلت الملكة إليزابيث الثانية المستشفى قبل أسبوعين، لإجراء فحوصات طبية بعد أن نصحها الأطباء بضرورة الراحة، ما أجبرها على إلغاء خطة حضور قمة المناخ في أسكتلندا.

وتولت الملكة اليزابيث الثانية، العرش البريطاني العام 1952، ومن المقرر أن تحتفل العام المقبل باليوبيل البلاتيني، أي مرور 70 عاما على تتويجها، لتصبح أطول الملوك خدمة في تاريخ العرش البريطاني.

وسيشارك أكثر من 40 ألف شخص في إحياء احتفال التتويج العام المقبل، بما فيهم أفراد الشرطة والقوات المسلحة وفرق فنية من الخارج بما فيها دول خليجية.

وتواجه الملكة إليزابيث الثانية أزمة عائلية حاليا بعد قرار حفيدها الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل، التخلي عن الحياة الملكية والرحيل للإقامة في الولايات المتحدة، إثر تقارير تحدثت عن خلافات عميقة مع شقيقه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت مدلتون.

وتوفي زوج الملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب في أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر ناهز 99 عاما، وأنجب من الملكة 3 أبناء هم تشارلز وألبرت، وأندرو، وابنة واحدة هي الأميرة آن.