لجنة حكومية إسرائيلية تقر قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ8 أعوام

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بالإجماع، يوم الأحد، قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 أعوام متتالية فقط.

ووفقا للقناة 12 التلفزيونية العبرية، ينص مشروع القانون الذي طرحه وزير العدل جدعون ساعر، وسيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، على أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولن يسري على رؤساء الوزراء السابقين، ومن بينهم بنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متتالية.

وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت قد أوعز في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، لوزير العدل جدعون ساعر، بالبدء في إعداد مذكرة مشروع قانون بالخصوص، وهي خطوة تعتبر من إحدى وعوده الانتخابية للكنيست.

وبحسب الدكتور آسف شابيرا والدكتور عامير فوكس من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإنه ”بالرغم من فترة ولاية نتنياهو الطويلة، فإنه من منظور تاريخي ومقارن، لا تعاني إسرائيل من نقص جذري في تداول السلطة، ففترة نتنياهو إلى جانب فترة ديفيد بن غوريون، تعتبران استثناء“.

وشغل بن غوريون منصب رئيس الوزراء، على فترتين، بمجموع 14 عاما.

ووفقا لمشروع القانون الذي نشره جدعون ساعر، فإن عضو الكنيست الذي يشغل رئاسة الحكومة فترة 8 سنوات، سواء كانت متواصلة أو لا، فإنه لن يكون مؤهلا مرة أخرى لشغل المنصب.

وبحسب المسودة، فإنه في اليوم الأخير الذي تنتهي فيه فترة الـ8 سنوات المرتبطة به، ستعتبر الحكومة كأنها مستقيلة، وبموجب قانون الأساس، فإن الأمر سيؤدي إلى إطلاق إجراءات لتشكيل حكومة جديدة.

وبموجب مشروع القانون، لن يتم احتساب الفترة التي شغل فيها عضو الكنيست مؤقتا منصب القائم بأعمال رئاسة الحكومة، كما أقرت مسودة القانون أن فترة ولاية رئاسة الحكومة البديل في حكومة التبادل لا تحتسب بأنها ولاية رئيس حكومة.

وكتب ساعر أن ”الالتزام بتحديد فترة رئاسة الحكومة، هو جزء من البرنامج الانتخابي لحزب تكفا حداشا- أمل جديد، وهي ضمن الخطوط العريضة للحكومة.

وتابع أن ”فترة حكم مستمرة أكثر من اللازم، قد تؤدي إلى تركيز القوة وخطر الفساد، ولذلك، من الصحيح شمل قانون الأساس مبدأ تحديد فترة الولاية“.