تداعيات "جريمة" تصوير قصر أردوغان.. دعوات إسرائيلية غير رسمية لمقاطعة تركيا

عكست مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل حالة الزخم الكبير الذي أحدثته قضية اعتقال زوجين إسرائيليين، قاما بتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم اعتقالهما هناك، قبل أن يصدر قرار بتمديد اعتقالهما.

هذا الزخم يأتي وسط مخاوف من توجيه تهمة التجسس إليهما، بعد أن كانت قد صدرت بيانات تتحدث عن قرب ترحيلهما إلى إسرائيل.

وظهرت على مواقع التواصل في إسرائيل دعوات لمقاطعة تركيا، وعدم السفر إليها أو شراء منتجاتها التي تباع داخل إسرائيل، فيما انتقد الكثير من النشطاء أداء حكومة نفتالي بينيت في هذا الصدد، وصب الكثير منهم جام غضبه على الرئيس التركي، واعتبر البعض أن ما حدث لا يقل عن كونه عملية اختطاف.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأحد، بالتطرق للأزمة مع تركيا؛ على خلفية اعتقال زوجين إسرائيليين قبل أيام؛ بتهمة تصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك، بعد أن أفادت تقارير، يوم الجمعة، بأن الزوجين الإسرائيليين في طريق عودتهما إلى إسرائيل بعد استجوابهما، وتأكيدات وزير الخارجية يائير لابيد، أنه لا علاقة لهما بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“.

20 يوما إضافية

وبدلا من ترحيلهما، جددت السلطات التركية، اعتقال الزوجين الإسرائيليين ناتالي وموردي أوكنين، لمدة 20 يوما، وقالت وسائل إعلام عبرية إن بينيت ”أجرى مشاورات في هذا الصدد مع رئيس هيئة الأمن القومي ووزير الخارجية، وتحفظ على الكشف عن بعض التفاصيل خلال حديثه أمام وزراء الحكومة“.

ونقلت قناة ”أخبار 12“ عن بينيت قوله: ”أنا ووزير الخارجية فضلا عن مصادر أخرى، ننشغل بهذه القضية منذ نهاية الأسبوع، إننا أمام اثنين من المدنيين الأبرياء واجها عن طريق الخطأ وضعا معقدا“.

وتابع أنه تحدث بالأمس مع عائلتيهما، وأنه يبذل ما في وسعه من أجل حل الأزمة، قائلا: ”طلبت من الأسرة، على الرغم من الصعوبة الكبيرة، التحلي بالصبر والقوة، وقلت لهم إننا معكم، ونعمل من وراء الكواليس من أجل إطلاق سراحهما، ولا أستطيع أن أفصل أكثر من ذلك“.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت، يوم الجمعة، إلى أن الاتهام الموجه إليهما يتعلق بتصوير المقر الرسمي للرئيس التركي، وهو أمر محظور قانونيا في تركيا.

اتهام بالتجسس

وقام الزوجان الإسرائيليان بتصوير قصر أردوغان، وأرسلا الصور إلى مجموعة عائلية عبر تطبيق ”واتس آب“، من دون علمهما أنهما يقومان بعمل يجرمه القانون التركي.

وتعقدت القضية بسبب تزامنها مع إعلان السلطات التركية مؤخرا، اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس.

ووفق القناة العبرية، فإنه وبعد تجديد اعتقال الزوجين، تتواصل التحقيقات معهما، كل منهما بشكل منفصل، وحتى الآن هناك معلومات بأن السلطات التركية تعتزم توجيه تهمة التجسس إليهما، على الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بأن لا علاقة لهما بأي وكالة استخبارية.

”محاولة للابتزاز“

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، عن مصادر إسرائيلية قولها، إن ”الأسباب التي دفعت تركيا لاستمرار اعتقال الزوجين الإسرائيليين تأتي في إطار بحث الرئيس التركي أردوغان عن إنجاز سياسي يحققه أمام جمهوره، ويستخدمه كورقة مساومة أمام إسرائيل“.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي قد يطلب من إسرائيل مقابل الإفراج عنهما عدم ابتزاز تركيا بالاعتراف بالمحرقة الأرمنية، وعدم تمرير مشروع حول هذه القضية بالكنيست الإسرائيلي، حتى لا تتضرر العلاقات التركية- الإسرائيلية.

كما رأت الصحيفة العبرية، وفقا للمصادر الإسرائيلية، أن الرئيس أردوغان، يريد ضمان عدم إضرار إسرائيل بمصالح تركيا في ليبيا، ويريد التعاون مع تل أبيب بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الرئيس أردوغان يشعر بالإحباط لأن إسرائيل تتجاهله، ولهذا فإنه سيسعى لاستغلال قضية اعتقال الزوجين لإجبار تل أبيب على التعامل معه بجدية، وذلك في أعقاب تجاهل إسرائيلي اعتقال 15 شخصا اتهموا بالعمل لصالح جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المصادر الإسرائيلية ذاتها، أكدت أن ”الأتراك يعيشون في خيال كبير، ولم يكن أي من أفراد تلك الخلية من الإسرائيليين، ويبدو أن اعتقال الزوجين يهدف للحصول على ضمانات بأن توقف إسرائيل مراقبتها لنشطاء حماس في تركيا“.

وفي السياق ذاته، أكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تحتاج إلى التفكير في خطوة دراماتيكية للخروج من هذه القضية، كأن يتم إصدار تحذير من السفر، مع توصية صريحة للإسرائيليين بعدم القدوم إلى تركيا.

واحتلت تركيا في أكتوبر الماضي، المرتبة الثانية في وجهات الرحلات الجوية من إسرائيل، وفقا لتقرير صادر عن هيئة المطارات.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الرقم، على الأرجح، لن يتكرر في المستقبل القريب، حتى بدون توصية رسمية من الدولة.

وصفوها بـ ”الاختطاف“

وعقد المحامي الإسرائيلي نير يسلوفيتش، يوم السبت، لقاء مطولا مع الزوجين في إسطنبول، بمشاركة القنصل العام الإسرائيلي، ولفتت القناة إلى أن اللقاء عقد بوجود مسؤول أمني تركي، ما يعني تلميحا بأنه لم يعد بمقدور ممثلهما القانوني مقابلتهما بعد ذلك، مشيرة إلى أنهما يقبعان حاليا، كل في سجن منفصل.

وطلبت مصادر إسرائيلية، من بينها وزارة الخارجية، من عائلتي الزوجين، عدم التطرق للقضية في وسائل الإعلام، وأبلغتهما أن الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات حول القضية سيعقدها ويشكل خطورة على الزوجين المعتقلين في تركيا.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل لم تتوقف عن التفاعل مع القضية منذ تفجرها، بين انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية أو للنظام التركي.

وكتب ناشط يدعى عاميحاي شتاين، عبر حسابه على تويتر، أنه ”من غير المؤكد إلى أي مدى ستؤثر جميع البيانات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون حول الاتصالات مع عائلات المعتقلين في تركيا على وضعهما، يمكنكم (المسؤولون) الاتصال، الحديث، المؤازرة، لكن لماذا تصدرون بيانات؟“.

ووصف حساب يحمل اسم ”حدود إسرائيل الشمالية“، القضية بأنها عملية اختطاف لمواطنين إسرائيليين، وطالب بالتلميح باستخدام القوة، وإلا سيحدث الأمر غدا في روسيا، وبعد غد في فنزويلا.

وتساءل: ”كيف يمكن اعتقال مواطنين بريئين منذ أسبوع بسبب ظلم الطاغية (أردوغان) الذي يريد ابتزاز إسرائيل.. هذا جنون“.

ويتفق مغرد إسرائيلي يدعى يفغيني زروفينسكي، مع وصف ما حدث بـ ”الاختطاف“، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”إذن بعد كل هذه السنوات من العلاقات مع تركيا، ما زال الناس يسافرون إليها ويدفعون لها الأموال، بسبب صفقة غير جديرة بالاهتمام، والآن يختطفون مواطنينا بمزاعم واهية“.

وتابع أيضا: ”بالنسبة لي، من يسافر إلى هذا المكان فهو شخص نكره، وعليه ألا يتوقع دعما من أي أحد“.

مسؤولية الحكومة

وحمل محامٍ إسرائيلي يدعى ياعكوف شامسيان، الحكومات الإسرائيلية المسؤولية، وغرد قائلا إنه ”في كل مرة تتوصل فيها إسرائيل مع إحدى الدول المجنونة إلى صفقة، فإنها بذلك تستجلب الاختطاف التالي، ينبغي أن يصدر رد قوي يدفع تركيا لإعادة الزوجين إلى الوطن في طائرة خاصة“.

وكتبت ناشطة تسمي نفسها مجازا ”ليمونادا ميتوكا“: ”إنه لا يوجد تحذير سفر إلى تركيا، وأنه طالما لم تحذر الدولة من السفر إلى تركيا فإنها ملزمة بإعادتهما“.

وذكرت أن الكثير من رجال الأعمال والمواطنين الإسرائيليين العرب يسافرون إلى تركيا، وأنه ربما بعد أن اعتقلت تركيا شبكة التجسس أرادت الانتقام.

وأشار مغرد آخر يدعى مويش فينر، عبر حسابه على تويتر إلى أنه ”بلغ السيل الزبى مع تركيا“، وأضاف أنه ”مع ذلك يريد بينيت وليبرمان استيراد الخضروات من هناك“. ونشر ملصقا يدعو لمقاطعة تركيا وعدم السفر إليها أو شراء منتجاتها.

دفع الثمن

وعلق الناشط ينون ماغال بقوله: ”أمر غريب، ظننت أن المشكلة مع تركيا تكمن في نتنياهو“، بينما نشر ناشط يدعى تومير، صورة لوزير الخارجية يائير لابيد بينما يجلس في مكان غير معلوم وبملابس غير رسمية، وكتب: ”توثيق: يائير لابيد يعالج الأزمة الخطيرة مع تركيا“.

واعتبر مغرد يدعى يغال موسيكو أن اعتقال الإسرائيليينِ في تركيا، منهج ثابت يستهدف تحويلهما إلى رهينتين، مطالبا أنقرة بالكف عن هذا النهج.

وقال: ”لو لم تحل الاتصالات الهاتفية التي أجراها يتسحاق هرتسوغ (رئيس إسرائيل) وبينيت مع أردوغان هذه المشكلة، ينبغي أن تدفع تركيا الثمن، بأن تتوقف جميع رحلات الترانزيت الإسرائيلية عن الهبوط في إسطنبول“.

ورد ناشط يدعى أيالون يارحي، بأنه ”لو توقف الإسرائيليون عن السفر عبر الخطوط الجوية التركية، ستتوقف رحلات الترانزيت، لكن أعتقد أننا لن نصل إلى هذه المرحلة“.

ويرى المغرد الإسرائيلي ليئور فريدمان، أنه على وزارة الخارجية الإسرائيلية إصدار تحذير سفر إلى تركيا، لكنه أشار إلى عدم جدوى مسألة وقف الرحلات، ولا سيما التجارية.