تل أبيب تخشى وجود "دوافع سياسية" وراء احتجاز تركيا لإسرائيليين صورا منزل أردوغان

عبّر مسؤولون إسرائيليون كبار، السبت، عن خشيتهم من وجود دوافع سياسية لاحتجاز السلطات التركية إسرائيليين اثنين، على خلفية تصويرهما منزلاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل موقع ”واللا“ الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم أنه خلال جلسة استماع للمحكمة، الجمعة، في قضية الزوجين الإسرائيليين، لم يكن ممثلو الشرطة التركية هم الذين طلبوا تمديد الاحتجاز.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون: ”جاء طلب تمديد الاعتقال من مسؤولين أمنيين أتراك آخرين، وقد يكون هذا الحدث علامة على وجود دافع سياسي وراء تمديد الاحتجاز“.

وأشاروا إلى أن ”تل أبيب لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير من السلطات التركية بشأن هذه القضية“، فيما قال الموقع إن وزارة الخارجية تأمل في أن يتم حل الطلب على المستوى القنصلي دون الحاجة إلى حملة سياسية حول الموضوع، لكن المسؤولين قالوا: ”في الوقت الحالي لا يبدو الأمر جيداً“.

وأوضح الموقع العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أجرى، يوم السبت، اتصالات مع المسؤولة في السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، وبحث معها تطورات القضية.

ولفت إلى أن ”لابيد“ يقود معالجة القضية نيابة عن الحكومة، بحيث يتم إطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على تفاصيل القضية، لكنه لا يتعامل معها بشكل مباشر في هذه المرحلة“.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن الرئيس يتسحاك هيرتسوغ اتصل، مساء السبت، مع أبناء عائلة الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي اوكنين، المعتقلين في تركيا بشبهة التجسس.

وأشارت إلى أن ”هيرتسوغ“ أكد أنه يبذل كل جهد مستطاع مع وزير الخارجية يائير لابيد من أجل إعادة الزوجين، مشدداً على أن الزوجين المعتقلين لا علاقة لهما مع أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقررت محكمة تركية، الجمعة، تمديد اعتقال الزوجين الإسرائيليين اللذين تم القبض عليهما بتهمة تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن تم توجيه تهمة التجسس لهما.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية إنه ”خلافاً للتوقعات، قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يوماً أخرى، بناءً على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي“.

وأشارت إلى أن الزوجين الموقوفين هاتفا عائلتيهما في إسرائيل، فيما أكد محاميهما أنهما ليس لديهما أي هدف من رحلتهما إلا قضاء إجازة خاصة، وأنه لا مجال لاتهامهما بالتجسس.