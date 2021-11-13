بريطانيا.. نقل زوج ناشطة تعتقلها إيران للمستشفى بعد 21 يومًا من الإضراب

قالت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، اليوم السبت، إن ريتشارد راتكليف، زوج الناشطة البريطانية الإيرانية نازانين زاغري، الذي أنهى إضرابا عن الطعام استمر لمدة 3 أسابيع، جرى نقله إلى المستشفى.

وكان راتكليف قد أضرب عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن لمدة 21 يومًا؛ احتجاجًا على فشل إدارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إعادة زوجته من إيران.

ونازانين زاغري هي مواطنة إيرانية وتحمّل أيضًا الجنسية البريطانية، ومسجونة في إيران منذُ نحو 5 سنوات، وعلى الرغم من قضاء عقوبتها، تواجه اتهامات جديدة وحكمًا يمنعها من مغادرة إيران.

وتحت عنوان ”أطلقوا سراح نازانين“، كتب راتكليف عبر حسابه على موقع ”تويتر“، اليوم السبت، ”وعدت نازانين بإنهاء الإضراب عن الطعام اليوم“، مضيفا: ”غابرييلا (ابنتهما) بحاجة لوالدين“.

وقال راتكليف في مقابلة مع موقع ”إندبندنت“ باللغة الفارسية، ”إنه لم يتلقَ بعد ردًا من رئيس وزراء بريطانيا على طلباته“، مضيفًا أن ”الإضراب عن الطعام أضعف جسده، وأنه يجب عليه إنهاء الإضراب عن الطعام بناءً على نصيحة الأطباء“.

وفي وقت سابق، قال راتكليف إن اجتماعه الأخير مع نائب وزير الخارجية البريطاني قد خيب آماله تمامًا.

لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت، في بيان، إنه ”خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري في لندن، شدد مسؤولون بريطانيون على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين البريطانيين المسجونين في إيران، بمن فيهم نازانين زاغري وأنوشة آشوري ومراد طاهباز“.

وفي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في طهران حكمًا بالسجن لمدة عام ضد الناشطة زاغري، بتهمة ”الدعاية ضد النظام“.

وقال حجت كرماني محامي الناشطة زاغري، لموقع ”امتداد“ الإصلاحي، إن ”محكمة الاستئناف في طهران أيدت الحكم بالسجن لمدة عام الصادر ضد زاغري“.

وكانت محكمة ابتدائية في طهران أصدرت، في الـ26 من شهر أبريل/نيسان الماضي، حكما بالسجن لمدة عام ضد الناشطة زاغري، ومنعها من مغادرة إيران بتهمة ”أنشطة دعائية ضد النظام“.

والناشطة البريطانية الإيرانية نازانين زاغري معتقلة في طهران منذُ شهر أبريل/نيسان لعام 2016، وقضت عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ”التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم“، وهي تهمة تنفيها الناشطة.

وصرح مسؤولون إيرانيون مرارًا وتكرارًا بأن التنازل عن قضية الناشطة زاغري يخضع لدفع 400 مليون من الديون البريطانية لإيران.

وتقول طهران إن الحكومة البريطانية مدينة لإيران بحوالي 400 مليون دولار لفشلها في تسليم دبابات، وهو عقد تم توقيعه منذ أكثر من أربعة عقود بين نظام محمد رضا بهلوي والحكومة البريطانية آنذاك.