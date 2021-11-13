"أجنحة الشام للطيران" تعلق رحلاتها إلى مطار مينسك في بيلاروسيا

قالت شركة أجنحة الشام السورية للطيران، في بيان اليوم السبت، إنها علقت رحلاتها إلى مطار مينسك؛ بسبب التوترات على حدود روسيا البيضاء وبولندا.

وأضافت الشركة: ”حيث إن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار مينسك من السوريين، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها اعتبارا من اليوم“.

إلى ذلك، قالت شركة طيران ”بيلافيا“ في روسيا البيضاء، اليوم الجمعة، إنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن بالصعود على متن الرحلات الجوية القادمة من تركيا إلى روسيا البيضاء، بناءً على طلب من السلطات التركية، وذلك مع تصاعد أزمة تتعلق بالمهاجرين بين مينسك وبولندا.

واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بتشجيع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها، وأنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين، ربما يوم الإثنين.

واتهم التكتل مينسك بشن ما وصفه ”بهجوم مختلط“، فيما حذرت روسيا البيضاء، وهي حليفة للكرملين، من أن الأزمة قد تتصاعد إلى درجة نشوب مواجهة عسكرية.

وقالت شركة ”بيلافيا“ المملوكة لحكومة بيلاروسيا، في بيان على موقعها على الإنترنت: ”تماشيا مع قرار للسلطات التركية، لن يتم استقبال مواطنين من العراق وسوريا واليمن للسفر على الرحلات الجوية من تركيا إلى روسيا البيضاء، اعتبارا من 12 نوفمبر تشرين الثاني 2021“.

من جهتها، أعلنت هيئة الطيران المدني التركية أن مواطني الدول العربية الثلاث لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء تذاكر طيران من تركيا إلى العاصمة البيلاروسية.

وذكرت هيئة الطيران التركية على ”تويتر“ أنه ”فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات“ المتجهة إلى هناك.

وكانت ”بيلافيا“ قد مُنعت من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بعد إجبار طائرة على الهبوط في وقت سابق من العام، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى وجهات مثل مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان وقازاخستان.

ويتجمع المئات من المهاجرين غير الشرعيين قرب حدود بيلاروسيا مع بولندا، في محاولة للوصول إلى المانيا وغيرها من دول دول الاتحاد الأوروبي.