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متقاعدو "الخطوط الإيرانية" يحتجون على تأخير دفع رواتبهم (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 13 نوفمبر 2021 18:00 GMT
تاريخ التحديث: 13 نوفمبر 2021 18:25 GMT

متقاعدو "الخطوط الإيرانية" يحتجون على تأخير دفع رواتبهم (فيديو وصور)

نظم عدد من متقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية للطيران المدني "هوما" احتجاجا، اليوم السبت، أمام المبنى المركزي للشركة في مطار مهر آباد وسط العاصمة طهران؛ بسبب

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المصدر: طهران - إرم نيوز

نظم عدد من متقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية للطيران المدني ”هوما“ احتجاجا، اليوم السبت، أمام المبنى المركزي للشركة في مطار مهر آباد وسط العاصمة طهران؛ بسبب تأخرها في دفع رواتبهم.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن ”الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من متقاعدي الخطوط الجوية الإيرانية جاءت احتجاجاً على متأخرات الرواتب، ومعارضتهم تحويل صندوق تقاعد الشركة إلى صندوق تقاعد الدولة“.

2021-11-1012399_191-2 وأظهرت صور، نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد عدد كبير من قوات الأمن أمام المتظاهرين؛ لمنعهم من الوصول إلى المبنى المركزي لشركة الخطوط الجوية في طهران.

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وبحسب التقرير، ”احتج متقاعدو الشركة مرارًا وتكرارًا على دفع رواتبهم“، قائلين ”إن جزءًا صغيرًا فقط من رواتبهم تم دفعه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، باستثناء المتقاعدين الذين يعيشون في طهران، والذين حصلوا على رواتبهم كاملةً الشهر الماضي على مرحلتين“.

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وأضاف التقرير، الذي نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن ”المتقاعدين من شركة الخطوط الجوية في مدن أخرى (غير طهران)، تم دفع مليونين فقط (72 دولارا أمريكيا) من أصل 7 ملايين تومان من رواتبهم“.

ومن المطالب الأخرى لمتقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية في المسيرة الاحتجاجية، اليوم، معارضتهم تحويل صندوق معاشات الشركة إلى صندوق التقاعد الحكومي، مؤكدين أن ”هذا القرار سيسبب لهم المزيد من المشاكل في المستقبل“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واحتشد المتقاعدون من شركة الخطوط الجوية أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة للاحتجاج على وضع رواتبهم.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإنه ”منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، نظم المتقاعدون لشركة الخطوط الجوية ما لا يقل عن خمس مسيرات احتجاج، بعضها عقد أمام وزارة الطرق والتنمية العمرانية“.

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ويطالب المحتجون القائمين على الشركة المملوكة لوزارة النقل الإيرانية بدفع رواتبهم في الوقت المناسب، مع رفع رواتبهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت بشكل كبير مسيرات احتجاجية للعمال والمدرسين والمتقاعدين وغيرها من شرائح المجتمع في إيران؛ احتجاجًا على وضع الرواتب وحقوقهم العمالية.

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وأعلن يوسف داوود، عضو البرلمان الإيراني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن ”خط الفقر وصل في إيران عند حد 11 مليون تومان (400 دولار أمريكي)“.

وبحسب الإعلان الرسمي للبنك المركزي، فإن دخل العمال والمتقاعدين بعيد عن هذا الرقم، وعادة لا يتم دفع رواتبهم في الوقت المحدد.

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