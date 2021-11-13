متقاعدو "الخطوط الإيرانية" يحتجون على تأخير دفع رواتبهم (فيديو وصور)

نظم عدد من متقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية للطيران المدني ”هوما“ احتجاجا، اليوم السبت، أمام المبنى المركزي للشركة في مطار مهر آباد وسط العاصمة طهران؛ بسبب تأخرها في دفع رواتبهم.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن ”الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من متقاعدي الخطوط الجوية الإيرانية جاءت احتجاجاً على متأخرات الرواتب، ومعارضتهم تحويل صندوق تقاعد الشركة إلى صندوق تقاعد الدولة“.

وأظهرت صور، نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد عدد كبير من قوات الأمن أمام المتظاهرين؛ لمنعهم من الوصول إلى المبنى المركزي لشركة الخطوط الجوية في طهران.

وبحسب التقرير، ”احتج متقاعدو الشركة مرارًا وتكرارًا على دفع رواتبهم“، قائلين ”إن جزءًا صغيرًا فقط من رواتبهم تم دفعه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، باستثناء المتقاعدين الذين يعيشون في طهران، والذين حصلوا على رواتبهم كاملةً الشهر الماضي على مرحلتين“.

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن ”المتقاعدين من شركة الخطوط الجوية في مدن أخرى (غير طهران)، تم دفع مليونين فقط (72 دولارا أمريكيا) من أصل 7 ملايين تومان من رواتبهم“.

از نگاه شما- گروهی از #بازنشستگان شرکت هواپیمایی #هما در اعتراض به حقوق معوقه و مخالفت با انتقال صندوق بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگی کشوری، مقابل ساختمان ادارت مرکزی فرودگاه مهرآباد تجمع کردند. تهران، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ pic.twitter.com/G0heuXiobZ — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 13, 2021

ومن المطالب الأخرى لمتقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية في المسيرة الاحتجاجية، اليوم، معارضتهم تحويل صندوق معاشات الشركة إلى صندوق التقاعد الحكومي، مؤكدين أن ”هذا القرار سيسبب لهم المزيد من المشاكل في المستقبل“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

امروز، شماری از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات مزدی خود و همچنین انتقال صندوق بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگی کشور، در مقابل ساختمان ادارات مرکزی فرودگاه مهرآباد واقع در تهران، دست به تجمع زدند.#تجمع، #اعتراض، #حقوق_بشر، #بازنشستگان، #تهران pic.twitter.com/HU8ue3oo2z — خبرگزاری هرانا (@hra_news) November 13, 2021

واحتشد المتقاعدون من شركة الخطوط الجوية أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة للاحتجاج على وضع رواتبهم.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإنه ”منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، نظم المتقاعدون لشركة الخطوط الجوية ما لا يقل عن خمس مسيرات احتجاج، بعضها عقد أمام وزارة الطرق والتنمية العمرانية“.

ويطالب المحتجون القائمين على الشركة المملوكة لوزارة النقل الإيرانية بدفع رواتبهم في الوقت المناسب، مع رفع رواتبهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت بشكل كبير مسيرات احتجاجية للعمال والمدرسين والمتقاعدين وغيرها من شرائح المجتمع في إيران؛ احتجاجًا على وضع الرواتب وحقوقهم العمالية.

وأعلن يوسف داوود، عضو البرلمان الإيراني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن ”خط الفقر وصل في إيران عند حد 11 مليون تومان (400 دولار أمريكي)“.

وبحسب الإعلان الرسمي للبنك المركزي، فإن دخل العمال والمتقاعدين بعيد عن هذا الرقم، وعادة لا يتم دفع رواتبهم في الوقت المحدد.