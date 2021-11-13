يبلاروسيا: نسعى للحصول على صواريخ روسية "ذات قدرة نووية"

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده تريد نظام إسكندر الصاروخي الروسي ذا القدرة النووية لنشره في جنوب وغرب البلاد.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني الروسية، السبت، أنه يحتاج إلى نظام الصواريخ الباليستية الروسية المتنقلة التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس تقليدية أو نووية.

وروسيا حليف وثيق لروسيا البيضاء التي يتهمها الاتحاد الأوروبي باختلاق أزمة على حدوده من خلال نقل آلاف المهاجرين جوا ودفعهم لعبور الحدود إلى بولندا بطريق غير مشروع.

ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مينسك.