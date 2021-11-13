قائد الجيش البريطاني: خطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا أكبر من أي وقت مضى

قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، إن ”هناك مخاطر أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا“، نظرا لغياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

وصرح كارتر لإذاعة ”تايمز“ في مقابلة تُذاع الأحد، بأن ”خطر تصاعد حدة التوتر أصبح أكبر في العصر الجديد لعالم متعدد الأقطاب“، حيث تتنافس الحكومات لأهداف متباينة ومصالح مختلفة.

وتصاعد التوتر في شرق أوروبا في الأسابيع الماضية، بعد اتهام الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بنقل الآلاف من المهاجرين جوا لخلق أزمة إنسانية على الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد، في نزاع يهدد بجر روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى مواجهة.

وقال كارتر، إن ”الحكام السلطويين مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم، مثل المهاجرين أو زيادة أسعار الغاز أو القوى التي تعمل بالوكالة أو عمليات التسلل الإلكتروني لتحقيق أغراضهم“.

وأضاف أن ”طبيعة الحرب تغيرت“.

وتابع كارتر، أنه ”في أعقاب العالم ثنائي القطب في حقبة الحرب الباردة وعالم الهيمنة الأمريكية أحادي القطب، يواجه الدبلوماسيون الآن عالما متعدد الأقطاب وأكثر تعقيدا“.

وأضاف أن ”الأدوات والآليات الدبلوماسية التقليدية“ خلال حقبة الحرب الباردة لم تعد متاحة.

واستكمل كارتر: ”دون هذه الأدوات والآليات، ثمة خطر أكبر بأن يؤدي هذا التصعيد أو ذاك إلى حسابات خاطئة“.

وقال: ”لذلك أعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي علينا مواجهته“.

والأربعاء الماضي، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين إستراتيجيتين روسيتين نفذتا طلعات فوق روسيا البيضاء، وسط تصاعد التوتر بين مينسك ووارسو بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.

وقالت الوزارة، إن قاذفتين من طراز تي.يو-22 إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي في اختبار نظام الدفاع الجوي المشترك بين روسيا البيضاء وروسيا.

من ناحية أخرى، ألقى الكرملين باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية، ويسعى ”لخنق“ روسيا البيضاء بخططه لإغلاق جزء من الحدود.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية: ”من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء إحجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية“.