قتلى وجرحى بانفجار حافلة في العاصمة الأفغانية كابول

أعلن مسؤول من حركة طالبان وسكان محليون، أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت اليوم السبت بمنطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى لسقوط عدد غير معلوم من الضحايا.

وقال مسؤول طالبان، الذي رفض عدم ذكر اسمه، إن ”ستة أشخاص قتلوا في حين أصيب ما لا يقل عن سبعة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة داشت برشي في غرب كابول“.

ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وتعيش أفغانستان على وقع سلسلة من التفجيرات، كان آخرها انفجار وقع أمس الجمعة في مسجد بمنطقة سبين غار في إقليم ننكرهار، شرق أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم إمام المسجد.

وقال أتال شينواري، أحد سكان المنطقة ”إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا، عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد“.

وهجوم الأمس، هو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية، ما يشكك في مزاعم طالبان بأنها أعادت الأمن بعد عقود من الحرب.

والمسجد خاص بالمسلمين السنة، في حين استهدفت الهجمات السابقة التي وقعت بعد سيطرة طالبان مساجد شيعية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وتباينت الروايات حول عدد الضحايا، إذ قال شينواري إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم إمام المسجد، فيما قال مواطن آخر إن الانفجار أسفر عن إصابة 15 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

ولقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت مسجدين يتردد إليهما أفراد أقلية الهزارة.

ففي 8 أكتوبر الماضي، هاجم انتحاري مسجدًا في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 46 وإصابة أكثر من 140 آخرين، على الأقل، وتبنى داعش مسؤولية الهجوم في وقت لاحق. وفي 15 من نفس الشهر، أعلن تنظيم داعش كذلك مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدا للشيعة في قندهار أسفر عن مقتل 62، وجرح 68 شخصًا.

كما اقتحم مقاتلون من تنظيم داعش، الشهر الماضي مستشفى كابول الوطني العسكري، وقتلوا 19 شخصا على الأقل، وأصابوا أكثر من 50 بجروح.