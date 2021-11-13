قناة عبرية: تصاعد الخلافات الإسرائيلية الأمريكية بسبب استئناف المحادثات النووية مع إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات إسرائيلية أمريكية بسبب المحادثات النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن التوتر بين البلدين الموجود أصلا بالغرف المغلقة في تصاعد مستمر على خلفية عودة المباحثات في فيينا.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لن يلتقيا بالمبعوث الأمريكي حول إيران روبرت مالي، الذي من المقرر أن يزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة في جولة تشمل المنطقة“، مضيفة أن ”مالي شخصية غير مرحب بها في إسرائيل، وذلك بسبب الاعتقاد بأنه يدفع الإدارة الأمريكية إلى العودة للاتفاق النووي رغم ما تفعله طهران“.

ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي وصفته بالرفيع ولم تسمه قوله إن ”تجديد مباحثات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران المقررة في نهاية الشهر الجاري، خطأ قاس“، مضيفا أن ”إسرائيل تفعل كل ما يجب فعله، سواء في الجاهزية لعدد من الخيارات التي تتعلق بإيران، أو عبر تكثيف هجماتها المسماة المعركة بين الحربين في سوريا وإيران“.

وأشارت إلى أن ”المسؤولين الإسرائيليين سيعرضون على المبعوث الأمريكي مواد استخباراتية مهمة جدا تبين أن الإيرانيين يتقدمون باندفاعة في برنامجهم النووي ولا نية حقيقية لديهم لاستغلال هذه المباحثات من أجل التوصل لاتفاق جدي أكثر أو أطول، وإنما يريدون المماطلة“.

وبينت القناة أن ”إسرائيل مررت رسائل للولايات المتحدة في الأيام الماضية مفادها بأنه في حال لم تفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على إيران أو إن لم تستعرض القوة أمامها للتوصل إلى اتفاق نووي جيد لإسرائيل، فإن تل أبيب لن تنتظر وستستخدم قوتها السرية، في إشارة إلى الموساد“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن ”الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية“، مؤكدا أن ”الجيش يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران، والتهديد النووي العسكري، وأنه في عملية تغيير وتكييف للوحدات بأكملها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لساحة المعارك الحالية والمستقبلية“، وفق تعبيره.

وقال كوخافي إن ”التغيير يستند إلى عمليات التحديث والتزود بمعدات متقدمة، الميزانية التي تمت الموافقة عليها، تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات“.

يشار إلى أن زيارة روبرت مالي إلى إسرائيل ستكون الأولى منذ توليه منصبه، كما أنها تأتي قبل استئناف المحادثات النووية مع إيران في فيينا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق أن ”مالي“ سيجري مشاورات في السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل، في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي؛ للتنسيق بشأن مجموعة واسعة من المخاوف حول طهران، وسيبحث أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والجولة القادمة من المحادثات النووية.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران ستعود لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي تجري في العاصمة النمساوية فيينا.