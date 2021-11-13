تقرير: إيران تهدد بمقاطعة مفاوضات فيينا النووية بسبب "محكمة الشعب الدولية"

قالت شبكة ”راديو أمريكا“ إن إيران هددت بأنها لن تشارك في المفاوضات النووية التي ستستأنف في فيينا أواخر الشهر الجاري بسبب استضافة لندن لاجتماع نشطاء عقدوا ”محكمة“ للتحقيق في قمع إيران الدموي للاحتجاجات الشعبية عام 2019.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته يوم الجمعة، إلى أن منظمي المحكمة نشروا تغريدة باللغة الفارسية نقلت عن مصادر أوروبية رسمية قولها إن نائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين النوويين علي باقري كاني نقل التهديد يوم الخميس خلال اجتماع مع مسؤولين بريطانيين في لندن.

وبحسب التغريدة، نقلت المصادر عن باقري كاني قوله للمسؤولين البريطانيين ”تريدون منا أن نتفاوض معكم، لكن بدلاً من إظهار حسن النية لنا، سمحتم للإرهابيين بمحاكمتنا هنا“.

وأوضح ”راديو أمريكا“ أن إشارة باقري كاني إلى ”الإرهابيين“ تستهدف جماعات حقوق الإنسان التي تنظم المحكمة التي افتتحت الأربعاء، ومن المقرر أن تنتهي غدا الأحد.

ولفت إلى أن الحدث، المعروف باسم ”محكمة الشعب الدولية“، تنظمه مجموعات حقوقية مقرها لندن وباريس وأوسلو، ويهدف إلى التحقيق في الفظائع المتعلقة بقمع إيران للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تمت تسمية الحدث أيضا باسم ”محكمة أبان“، في إشارة إلى الشهر الفارسي الذي حدثت فيه الاحتجاجات قبل عامين.

وذكر التقرير أن المحامية المشاركة في المحكمة ريجينا بولوز امتنعت عن تقديم مزيد من المعلومات حول استخدام باقري كاني المزعوم للتهديدات للضغط على المسؤولين البريطانيين لإيقاف جلسات الاستماع.

وقالت إن تهديده المزعوم ”بتقليص مشاركة إيران“ في المفاوضات النووية ”لن يكون له أي تأثير“ على المحكمة، التي قالت إن عملها ضروري لإعطاء صوت لضحايا الحكومة الإيرانية القمعية التي ”تمتعت بالإفلات من العقاب بانتهاكها حقوق الإنسان لفترة طويلة“.

ولفت التقرير إلى أن باقري كاني لم يشر إلى أي تهديد عندما نشر تغريدة الجمعة تلخص اجتماعاته مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين آخرين في الأيام الأخيرة.

ونقلت الشبكة عن جيسون برودسكي، مدير السياسات في جماعة ”الدعوة الأمريكية المتحدة ضد إيران النووية“ قوله إن تهديد باقري كاني ليس مفاجئا.

وقال برودسكي ”هذا يتناسب مع قواعد اللعب الإيرانية في استخدام التهديدات والابتزاز والمطالب غير المعقولة في محاولة انخراط إيران مع المجتمع الدولي“.