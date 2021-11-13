بوتين: لا علاقة لنا بالأزمة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا‎‎

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال خلال مقابلة مع شبكة ”فيستي“ الرسمية بثت، اليوم السبت: ”أريد أن يعرف الجميع أنه لا علاقة لنا بها“، وفقًا لـ“فرانس برس“.

وتأتي هذه التصريحات بعدما اتّهمت بولندا وجهات غربية أخرى، موسكو، بالعمل مع مينسك، على ترتيب إرسال آلاف المهاجرين إلى المنطقة الحدودية.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلنت الشرطة البولندية أنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا قرب الحدود مع روسيا البيضاء، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقالت الشرطة على تويتر ”،أمس، إنه تم العثور على جثة شاب سوري في الأحراش قرب الحدود“، مضيفة أن ”الأنشطة التي أجريت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة على نحو قاطع“.

وقبل أيام، حذّر رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا، تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وكتب مورافيتسكي في تغريدة أن ”إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هما، اليوم، على المحك“، مؤكدًا أن ”هذا الهجوم الهجين من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، يستهدفنا جميعًا“.

وعبر آلاف المهاجرين – ومعظمهم من الشرق الأوسط – الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك يشكل ردًا من نظام مينسك على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.

وفي مواجهة تدفق المهاجرين والتوتر الأخير مع بيلاروسيا، فرضت بولندا حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا عند حدودها، مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وأرسلت إليها نحو 2000 جندي وبدأت في بناء سياج من الأسلاك الشائكة للحد من الهجرة.

وقالت الشرطة البولندية، الأربعاء الماضي، إنها احتجزت أكثر من 50 مهاجرًا عبروا الحدود إلى بولندا من بيلاروسيا وما زالت تبحث عن آخرين.

وأوضح توماش كروبا الناطق باسم شرطة منطقة بودلاسكي لوكالة ”فرانس برس“ أن ”الشرطة أوقفت أكثر من 50 شخصًا قرب بيالفييزا بعدما عبروا الحدود بشكل غير قانوني“.

وذكرت وزارة الدفاع البولندية أن مسؤولين بيلاروسيين يستخدمون التخويف لإجبار المهاجرين على اختراق الحدود.

ونشرت وزارة الدفاع البولندية على تويتر مقطعي فيديو قصيرين، يوم الأربعاء، يصوران رصاصة قالت إنها أطلقت من الجانب البيلاروسي للحدود من قبل رجل مسلح يرتدي بزة عسكرية.

وتظهر مقاطع الفيديو مجموعة من المهاجرين يقفون قرب أمن الحدود على الجانب البيلاروسي، ومن بينهم أطفال.