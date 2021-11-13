الصين تحذر أمريكا من دعم استقلال تايوان‎‎

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم السبت، إن وزير الخارجية وانغ يي طالب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين بعدم ”إرسال إشارات خاطئة“ إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وتطرق الوزيران أيضا إلى الاجتماع الافتراضي المقرر عقده بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأشهر القليلة الماضية، إذ تشكو تايوان منذ عام أو أكثر من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تزعم بكين أنها تابعة لها.

ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، في حين زعمت الجزيرة أنها دولة مستقلة وستدافع عن حريتها وديمقراطيتها.

ويوم الثلاثاء الماضي، نقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قوله إن بكين تعارض زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي لتايوان بطائرة عسكرية.

وذكر التلفزيون أن المتحدث الرسمي حث الولايات المتحدة على التوقف عما وصفها بهذه التصرفات الاستفزازية والأنشطة التي تسببت في توتر الوضع في مضيق تايوان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستنهض للدفاع عن تايوان، وإن عليها التزاما بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها، وذلك في تصريحات تشكل على ما يبدو ابتعادا عن السياسة الرسمية.

وقال بايدن، في لقاء مع محطة ”سي.إن.إن“، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان: ”نعم، لدينا التزام بفعل ذلك“. وتشكو تايوان من تزايد الضغط العسكري والسياسي من بكين للقبول بالسيادة الصينية عليها.

وواشنطن ملزمة قانونيا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أنها تنتهج منذ فترة طويلة سياسة ”غموض استراتيجي“ بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا لحماية تايوان إذا هاجمتها الصين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤول في إدارة بايدن إن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وذلك بعدما بدا أن الرئيس يلمح إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا ما هوجمت.

وقال بايدن إنه ينبغي ألا يقلق الناس بشأن القوة العسكرية الأمريكية، لأن ”الصين وروسيا وباقي العالم يدركون أننا أقوى جيش في تاريخ العالم“.

وأضاف: ”لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أيا من وجهات نظرنا“.