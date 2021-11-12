مدير الطاقة الذرية يجدد مطالبته بزيارة طهران لتسوية القضايا عالقة

جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الجمعة، مطالبته للحكومة الإيرانية بزيارة طهران لتسوية بعض القضايا العالقة بين إيران والوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ومراقبة الأنشطة الإيرانية.

وقال غروسي في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة ”لا يوجد أي تواصل بين الحكومة الإيرانية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا أمر محيّر، ولم أتواصل مع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي منذ أن تشكلت قبل أشهر وعلاقتنا حاليا تقتصر على المباحثات التقنية“.

ووصف غروسي عدم تواصل الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ”أمر غريب“، مضيفاً ”هناك العديد من القضايا التي لابد الحديث عنها مع الإيرانيين وكنت اتوقع زيارة طهران قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة، لكن للأسف لم أتلق دعوة بعد“.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد مرارًا في الأشهر الأخيرة أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية قد ضعفت.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعلن غروسي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن رغبته في السفر إلى إيران للقاء كبار المسؤولين الحكوميين بشأن القضايا النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن أمله في لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال ”إن محاولة مراقبة البرنامج النووي الإيراني أشبه بالطيران عبر السحب الكثيفة“، مضيفاً ”أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً“.

وتمنع إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المعلومات من الكاميرات المثبتة في المنشآت النووية منذ شهور ولم تعلق على بعض القضايا الغامضة، مثل اكتشاف اليورانيوم المخصب في العديد من مواقعها غير المعلنة، كما وسعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة وبدأت في إنتاج اليورانيوم المعدني.

وفي غضون ذلك، تم تعليق المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، في 20 يونيو/حزيران الماضي، ومن المقرر أن تستأنف في أواخر الشهر الجاري في العاصمة فيينا.

وتمت زيارة رافائيل غروسي الأخيرة إلى إيران في 12 من أيلول/سبتمبر هذا العام، وأعرب عن أمله في لقاء كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارته القادمة.