رياضي إيراني يطلب اللجوء في ألمانيا بعد رفضه ارتداء قميص عليه صورة قاسم سليماني

أعلن الرياضي الإيراني، أمير أسد الله زاده، عن طلب اللجوء في ألمانيا ورفضه العودة إلى بلاده عقب المشاركة في بطولة دولية بالنرويج، وذلك على خلفية ممارسات من قبل السلطات الإيرانية اعتبرها ”مسيئة ومتعارضة مع القوانين الرياضية“.

وقال أسد الله زاده عضو الفريق الإيراني الوطني لرياضة ألعاب القوى في تصريحات لإذاعة ”فردا“ المعارضة ”لقد أصر مسؤول الفريق رضا فيروزي على أن أرتدي قميصا يحمل صورة قاسم سليماني. ولكنني قلت إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين الرياضية“.

وقاسم سليماني هو قائد عسكري إيراني سابق بقوات الحرس الثوري، وقُتل في غارة جوية للجيش الأمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020، فيما كان مدرجا على قوائم الإرهاب الدولية.

وأضاف أسد الله زاده قائلا ”أكدت للمسؤول أن ارتداء قميص يحمل صورة قاسم سليماني سوف ينتهي بحرماننا من النشاط الرياضي، ولكن المسؤول هددني في حال الامتناع عن الأمر بأنني سوف أواجه إجراءات جدية في إيران“.

وكشف الرياضي الإيراني عن ممارسات للسلطات اعتبرها مسيئة بحق الرياضيين، وقال ”أبلغنا نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى بضرورة توفير أموال لشراء مياه للشرب، بينما قال المسؤول فلتذهبوا وتشربوا في المرحاض“.

وعلق أسد الله زاده على تعامل السلطات الإيرانية مع الرياضيين قائلا ”لا يعني مسؤولي النظام أن تكون رياضيا، ولكن الأولوية تكون للأشخاص التابعين للنظام، من المسؤولين إلى الرياضيين، حيث يجب عليهم دفع إتاوات للنظام، وإلا تعرضوا للطرد“.

وتحدث الرياضي الإيراني عن ”فساد المسؤولين والاتحادات الرياضية في إيران“ قائلا ”إن المسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية ضمن الأولوية، إلى حد أنني اضطررت لبيع سيارتي لتوفير تكاليف المشاركة في البطولات العالمية، وذلك بعدما رفضت السلطات توفير معداتي“.

وتابع ”لو كنت ممن يحضرون المراسم الخاصة بقاسم سليماني في كرمان (مدينة إيرانية مسقط رأس سليماني) وكنت أقدم الإتاوات للنظام طيلة هذه السنوات لما كنت أعيش اليوم مع أسرتي في منزل 45 مترا ومعي كل هذه الميداليات“.

يُذكر أن أمير أسد الله زاده حاصل على مجموع 4 ميداليات ذهبية وفضية في رياضة ألعاب القوى خلال مشاركته في عدد من بطولات آسيا.

وكان عدد من الرياضيين الإيرانيين أعلنوا خلال السنوات الأخيرة عن طلب اللجوء في عدد من الدول الأوروبية، وذلك هربا من ظروف وقيود يفرضها النظام الحاكم بحقهم.