فرنسا تنفي التعاون مع الحرس الثوري بعملية اختطاف المعارض روح الله زم

نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، مساء الجمعة، بشدة مزاعم إيرانية بشأن التعاون مع الحرس الثوري لاختطاف الصحفي المعارض روح الله زم الذي أعدمته طهران في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديث لموقع هيئة الاذاعة البريطانية ”بي بي سي“ باللغة الفارسية، إن ”هذه الاتهامات بشأن تعاون فرنسا مع الحرس الثوري الإيراني لاختطاف الصحفي روح الله زم، لا أساس لها من الصحة“.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ”هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة تماماً، ولقد دانت فرنسا بأشد العبارات اختطاف روح الله زم وإعدامه“.

ويوم الثلاثاء الماضي، ادعى مسؤول سابق بوزارة المخابرات الإيرانية أن الحرس الثوري نفّذ خطة خطف روح الله زم بالتعاون مع جهاز الأمن الفرنسي.

وذكر أكبر خوش كوجك أحد القادة السابقين في وزارة المخابرات الإيرانية، بمقابلة مع موقع ”رويداد 24“ الإخباري، إنه ”تم تبادل روح الله زم مع ضابط أمن رفيع المستوى يحمل الجنسية الفرنسية“.

وأضاف خوش كوجك أن ”جهاز الأمن الفرنسي (DGSE) كان يسعى للإفراج عن ضابط أمن فرنسي كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش، وقد تمكنت قوات مسلحة في سوريا مدعومة من إيران بأسره وتمت صفقة التبادل مع روح الله زم“.

ويدعي الضابط الإيراني السابق، أن الحكومة الفرنسية اتصلت بطهران للإفراج عن ضابطها الأمني من الجماعات المرتبطة بإيران، فيما رتبت الأخيرة للإفراج عن الضابط الفرنسي مقابل التعاون في اعتقال روح الله زم.

وقال: ”عندما عبر روح الله زم الحدود الإيرانية ودخل البلاد، تم نقل ضابط الأمن الفرنسي من دمشق إلى اسطنبول وتم تسليمه إلى الفرنسيين“.

وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة الفرنسية مثل هذه المزاعم أثناء اعتقال روح الله زم، وكان أكبر خوش كوجك أحد المتهمين في الاغتيالات السياسية لمثقفين ونشطاء إيرانيين.

وتأتي مزاعم أكبر خوش كوجك بشأن ”التبادل“ في الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ“بي بي سي“، في وقت سابق: ”المخابرات العراقية اعتقلت روح الله زم عند وصوله إلى بغداد“.

وقال المصدر، إن ”روح الله زم اعتقل لأكثر من يوم من قبل المخابرات العراقية ثم تم تسليمه إلى إيران بموجب اتفاق بين البلدين لتسليم المطلوبين“.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها تمكنت من اختطاف الصحفي البارز روح الله زم في أحد الدول المجاورة، فيما كشفت تقارير أخرى على أن هذه العملية تمت في داخل الأراضي العراقية.

وفر الصحفي زم من إيران، في أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009 وحصل على حق اللجوء في فرنسا، وقد أسس موقعاً إلكترونياً عبر الانترنت لنشر فساد المسؤولين الإيرانيين.