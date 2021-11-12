مقتل عسكريين روسيين خلال تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا قرب حدود بولندا‎‎

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

لقي عسكريان روسيان مصرعهما بطريق الخطأ، اليوم الجمعة، خلال تدريبات جوية بالاشتراك مع مينسك غرب بيلاروسيا قرب الحدود البولندية، ويأتي ذلك في خضم أزمة مهاجرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات أنباء محلية، إن مظلات الجنديين لم تعمل بشكل صحيح ”بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة“ أثناء قفزهما.

وأضافت: ”رغم جهود الأطباء، قضى الجنديان الروسيان المتعاقدان مع الجيش متأثرين بجراحهما“.

وينتمي القتيلان إلى مجموعة من 250 مظليًا شاركت، الجمعة، في تدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسي.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق، أن جميع هؤلاء العسكريين عادوا إلى قواعدهم في روسيا.

وقالت مينسك إن طائرات لنقل القوات الروسية من طراز ”آي ال 76″، ومروحيات لقوات بيلاروسيا، شاركت في هذه المناورات في منطقة غرودنو، على وقع تصاعد التوتر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.

ولا يزال آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والمتحدرين خاصة من الشرق الأوسط، عالقين وسط ظروف صعبة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير هذا الأمر ردًا على عقوبات غربية طاولت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، العام الفائت، بعد قمعه العنيف لمعارضيه.

وتفاقمت صعوبة الوضع الإنساني لطالبي اللجوء العالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا، في وقت هدد فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بردٍ قاسٍ في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بلاده على خلفية الأزمة، في حين رأت ألمانيا أن الوقت قد حان لزيادة العقوبات.

ويواصل اللاجئون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا الاحتشاد وسط أحوال جوية قاسية، أدت إلى وفاة 10 منهم حتى الآن، وفقًا لمنظمات إنسانية.

في المقابل، نشرت بولندا 15 ألف جندي على حدودها لوقف هذا التدفق، وذلك بعدما تحدثت، أمس الأربعاء، عن محاولة مجموعات صغيرة من اللاجئين اقتحام السياج الحدودي في عدة نقاط.

وعلى الصعيد السياسي، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تقوم بتدفئة أوروبا عبر مرور الغاز الروسي في الأراضي البيلاروسية إلى أوروبا، وتساءل عما سيحل بأوروبا لو أوقفت بلاده مرور الغاز الروسي.

ووجه الرئيس البيلاروسي كلامًا شديد اللهجة إلى قادة بولندا، وليتوانيا، والدول الأوروبية الأخرى، ودعاهم إلى التفكير مليًا قبل إطلاق التهديدات.