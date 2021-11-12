ماكرون: على روسيا وتركيا سحب القوات والمرتزقة من ليبيا بأسرع ما يمكن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه ”على روسيا وتركيا سحب القوات وأفراد المرتزقة من ليبيا بأسرع ما يمكن“، مؤكدا أن المجتمع الدولي يساند بالكامل جدولا زمنيا للانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحافي بعد أن شارك في استضافة مؤتمر في باريس حول ليبيا، أن التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ”تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا، لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك“.

وأضافت ميركل أن ”الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة“.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن؛ لإجراء تصويت على مستوى البلاد كما هو مخطط له في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتابع: ”يحدوني أمل في أن تتم صياغة هذا القانون الانتخابي باتفاق جميع الأطراف، وأن يتعاون الجميع ليس في الأسابيع المقبلة بل في الأيام المقبلة؛ لأن الأمر عاجل إذا كانت الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر“.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدر المجتمعون في مؤتمر باريس حول ليبيا بيانهم الختامي، داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، ودعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، وهددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.

وأكد البيان ”أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، ونشيد بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات، بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية“.

وشدد البيان على أن ”الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها سوف يخضعون للمساءلة، وقد يتم إدراجهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن“.