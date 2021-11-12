تركيا تمدد توقيف إسرائيليين صوّرا منزل أردوغان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه خلافًا لما كان متوقعًا قررت محكمة تركية تمديد اعتقال زوجين إسرائيليين، تم القبض عليهما بتهمة تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن محكمة تركية قررت تمديد اعتقال الزوجين الإسرائيليين بعد أن تم توجيه تهمة التجسس لهما، على خلفية قيامهما بتصوير منزل الرئيس التركي.

وقالت إنه ”خلافًا للتوقعات قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يومًا أخرى، بناءً على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي“.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزوجين الموقوفين هاتفا عائلتهما في إسرائيل، فيما بثت مقطع فيديو يظهر صدمتهما من القرار التركي بتمديد اعتقالهما، بعدما كان متوقعًا أن يتم الإفراج عنهما اليوم.

בטורקיה מכינים כתב אישום בגין ריגול נגד זוג הישראלים | "אנחנו נהיה בסדר": המשפחה בארץ מקבלת את ההודעה על הארכת המעצר@ittaishick @gilicohen10 pic.twitter.com/3ZiKFbmMEh — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2021

وأكد محامي الزوجين الإسرائيليين، أنهما ليس لديهما أي هدف من رحلتهما إلا قضاء إجازة خاصة، وأنه لا مجال لاتهامهما بالتجسس.

وكانت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، نقلت عن مسؤول تركي، أن الزوجين الإسرائيليين ناتالي، وموردي فاكنين، اللذين اعتُقلا في تركيا، خلال الأسبوع الجاري، سيصلان إلى إسرائيل اليوم، بعد أن يمثلا أمام قاضٍ في المحكمة التركية اليوم الجمعة، ثم ستعلن المحكمة التركية ترحيلهما إلى إسرائيل.

وقال المسؤول التركي للصحيفة العبرية، إنه ”لا يُسمح لأي شخص بتصوير المقر الرسمي للرئيس طيب أردوغان، وإن الاعتقال لم يستهدف إسرائيل“، مضيفًا: ”نحن نحب السياح الإسرائيليين، ويسعدنا رؤيتهم في تركيا“.

ولفت إلى أن اعتقال 15 عميلًا يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل جعل تركيا أكثر حساسية في الأمور المتعلقة بالتجسس.

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات التركية زوجين إسرائيليين قاما بتصوير منزل الرئيس التركي طيب أردوغان، فيما أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنها تتابع الأمر.

ونشرت القناة ”12“ العبرية، تفاصيل الحادثة، وقالت إنه ”تم اعتقال زوجين إسرائيليين في الأربعينيات من العمر بعد تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان“، لافتة إلى أن المعلومات التي توافرت حول الحادثة تُظهر أن الزوجين قاما بتصوير المنزل، وإرسال هذه الصور إلى مجموعة عائلية عبر تطبيق ”واتساب“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الزوجين لم يعلما أن التصوير ممنوع وتم القبض عليهما.