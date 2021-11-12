تقرير: بينيت يحاول ضم الأحزاب "الحريدية" للائتلاف سعيا لتمرير القوانين بسهولة

تشغل مسألة توسيع الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وضم الأحزاب الحريدية المتشددة دينيا، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي تصطدم محاولاته بموقف وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الجلوس في حكومة تضم تلك الأحزاب، وفق تقرير ”يديعوت أحرونوت“، اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب تمرير الموازنة العامة للبلاد، يواجه الائتلاف أزمة تتعلق بغياب الأغلبية اللازمة لتمرير العديد من القوانين، ومن ذلك ما حدث بشأن قانون زيادة ضريبة المبيعات، الذي تسعى الحكومة لتمريره بشكل عاجل، ولكنها مع ذلك تراجعت عن طرحه للتصويت.

وسجل الائتلاف خسارة إضافية خلال التصويت على مشروع قانون، أمس الأول الأربعاء، لإقامة مستشفى في مدينة سخنين، الذي قدمته المعارضة، وتم تمريره بالقراءة التمهيدية، بسبب تصويت النائب مازن غنايم لصالحه، على خلاف بقية نواب ”القائمة العربية الموحدة“، التي ينتمي إليها.



أولويات بينيت

ووفق الصحيفة، بعد أن احتل ملف تمرير الموازنة العامة طوال أشهر أولويات رئيس الوزراء وشريكته في قائمة ”يمينا“ وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، يأتي حاليا ملف توسيع الائتلاف على رأس هذه الأولويات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية على صلة بالملف، أن بينيت وشاكيد ”يعتزمان التركيز على ضم الحزبين الحريديين (شاس) و(يهدوت هاتوراه) إلى الائتلاف، وأنهما على علم بأن اللغم الأساسي في الطريق هو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا“.

ويمتلك الحزبان المتشددان دينيا في الكنيست الحالي 16 مقعدا، بواقع 9 مقاعد لصالح حزب ”شاس“ الحريدي الشرقي، و6 مقاعد لحزب ”يهدوت هاتوراه“ الحريدي الأشكنازي.

ويقف هذان الحزبان على الحياد بشكل نسبي في الحرب السياسية المستعرة التي تشنها أحزاب اليمين المعارضة ضد حكومة بينيت – لابيد.



مصالح متضاربة

وحسب الصحيفة، يمتلك ليبرمان مصالح متضاربة في هذا الصدد، فهو من جانب قد يؤيد الخطوة التي ستعني استقرار الائتلاف وضمان إقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تماما، الخصم اللدود بالنسبة لوزير المالية ليبرمان.

من جانب آخر تصطدم هذه المصلحة بحقيقة أن ليبرمان سيضطر إلى قبول خصم لدود آخر، أي ارييه درعي، زعيم حزب ”شاس“ الحريدي الشرقي، كما سيكون عليه قبول التخلي عن الإصلاحات التي كان يسعى لتحقيقها منذ سنوات بشأن منظومة التجنيد الإجباري والتهويد وغيرها من قضايا الدين والدولة.

وأوضحت الصحيفة أن أحد نواب حزب ”إسرائيل بيتنا“ سأل ليبرمان خلال آخر اجتماع عقدته الكتلة إذا ما كان إقرار الموازنة يمهد الطريق لتوسيع الائتلاف، ورد ليبرمان بقوله: ”هذا أمر غير ممكن لأن وجود الأحزاب الحريدية سيعني عدم القدرة على إجراء الإصلاحات المنشودة“.

وقبل يومين شن ليبرمان هجوما ضد زعماء المجتمع الحريدي، وقال إنهم ”يزرعون الجهل والفقر“.

ومضت الصحيفة قائلة إن جميع المؤشرات تدل على رفض ليبرمان مسألة ضم الحزبين المتشددين للائتلاف، ونقلت عن مصادر سياسية رفيعة أن خلافات شخصية أيضًا بين ليبرمان ودرعي، تحول دون موافقة الأول، كما أن زعيم ”شاس“ يكن له نفس العداء.



نافذة مفتوحة

لكن الصحيفة أيضًا رأت أن هناك نافذة مفتوحة قد تؤثر على موقف ليبرمان ودرعي، وهو موقف وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد، زعيم ”هناك مستقبل“، الذي يحرص على عدم الدخول في صراعات وخصومات مع أي طرف.

وعبرت مصادر عن قناعتها أن موقف لابيد قد يشكل العنصر الحاسم في مسألة ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف، وأنه قد يقنع ليبرمان بقبول الأحزاب الحريدية.

وذهبت إلى أن ثمة مخاوف لدى زعيم ”شاس“ بشأن مذكرة اتهام محتملة قد تقدم بحقه في قضايا تهرب ضريبي، ومخاوف مماثلة لدى زعيم ”يهدوت هاتوره“ ياعكوف ليتسمان بشأن قضايا مختلفة، ومن ثم قد تدفعهما هذه المخاوف لقبول الانضمام للائتلاف.

وذكرت مصادر ائتلافية في وقت سابق أن الأحزاب الحريدية لديها متطلبات، وتمثل مؤسسات ومدارس دينية وكل ما يتعلق بهذا القطاع الديني، ومن ثم لا يمكن أن تتجاهل هذه الأحزاب دورها لصالح خدمة هذا القطاع طوال أكثر من 3 سنوات مقبلة، والتقيد بفكرة وجود بنيامين نتنياهو في سدة الحكم.

ورأت أن الأفضل للأحزاب الحريدية هو العثور على شركاء آخرين والحرص على مصالح الجمهور الديني.