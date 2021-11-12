استقالة ثلاثة ضباط كبار من "الموساد" عقب إجراءات فرضها رئيسه الجديد

أعلن ثلاثة من كبار ضباط جهاز الموساد الإسرائيلي تقديم استقالاتهم، عقب قيام رئيس الجهاز الجديد، ديفيد برنيع، بإجراء تغييرات تنظيمية داخل ”الموساد“، وفق ما ذكرته القناة 13 العبرية على موقعها الإلكتروني.

وقالت ”القناة 13“ إن الضباط الكبار الذين قدموا استقالاتهم بعد 6 أشهر على تولي برنيع منصبه الجديد، هم رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس قسم الحرب على الإرهاب، ورئيس قسم ”تسومت“، القسم المركزي لوكلاء التشغيل في المنظمة.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعلن مسؤول رابع في ”الموساد“، يعمل كرئيس للحملة الإستراتيجية، عن تقاعده.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل 6 أشهر عن تعيين برنيع رئيسا لجهاز الموساد، خلفا لـ“يوسي كوهين“.

وقالت قناة ”كان“ الرسمية آنذاك، إن إعلان نتنياهو جاء بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة ”أفيخاي مندلبليت“ على تعيين برنيع خلفا لـ“يوسي كوهين“ الذي انتهت ولايته مطلع حزيران/يونيو الماضي.

وأوضحت القناة أن ”مندلبليت، أبلغ نتنياهو صباح الإثنين بأنه ليس هناك مانع قانوني لتعيين نائب رئيس الموساد برنيع لرئاسة الجهاز خلفا لكوهين“.

ونقلت تقارير عن نتنياهو قوله في كلمة خلال مراسم تعيين برنيع: ”المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد وواحدة منكم (عناصر الموساد) هي منع إيران من التزود بسلاح نووي، هذه هي المهمة العليا“.

وأضاف: ”سواء تم التوصل إلى اتفاق (مع إيران) أم لا، سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول وجودنا، هذه هي مهمتكم الأولى“.

وخدم برنيع في الجيش الإسرائيلي كمقاتل بلواء الاستطلاع في هيئة الأركان العامة، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك.

وعمل برنيع سابقا كمدير أعمال في بنك استثماري في إسرائيل، ثم تجند في الموساد عام 1996 كمرشح ضابط، وتم تكليفه بقسم العمليات.

وبعد ذلك، تولى برنيع قيادة وحدات العمليات في إسرائيل وخارجها، وفي الفترة 2019-2013، تولى قيادة قسم ”تسومت“ في الموساد، وتم منحه أربع جوائز بفضل قيادته له.

وعادة ما تشهد المؤسسات الأمنية في إسرائيل، مثل جهاز الأمن الداخلي ”الشاباك“ ومجلس الأمن القومي، احتجاجات على تغييرات لا تناسب كبار الضباط.

ففي عام 2015، هدد كبار ضباط الموساد بالاستقالة في حال قيام نتنياهو بتعيين رئيس جديد من خارج الجهاز، هو قائد سلاح الجو عيدو نحوشتان، خلفا لرئيس الجهاز آنذاك تامير باردو.

وفي عام 2004 استقال المسؤول الثاني والثالث ورئيس قسم العلميات الخاصة بعد تولي مئير داغان رئاسة الموساد.

وفي 2020 هدد كبار قادة جهاز ”الشاباك“ بالاستقالة بعد تسريب عن نية نتنياهو تنصيب شخصية مقربة منه رئيسا للجهاز، وهو رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات.