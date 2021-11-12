تقرير: إمداد الناتو لأوكرانيا بالأسلحة يهدد بإشعال حريق هائل مع روسيا

حذّرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من عواقب مبيعات الأسلحة من جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، للحكومة الأوكرانية، معتبرة أنها ”يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب مع روسيا“.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بتسليح أوكرانيا، والضلوع في أنشطة أخرى، تشجع القادة في كييف على الاعتقاد بأن لديهم دعما غربيا قويا في مواجهة روسيا والانفصاليين المدعومين من موسكو“.

وأضافت: ”الصراع بين الحكومة الأوكرانية وقوات الانفصاليين في إقليم (دونباس)، والذي لا يزال يسير بوتيرة بطيئة خلال السنوات الأخيرة، بفضل اتفاقات (منسك) الهشة، يبدو الآن بشكل واضح للجميع أنه يتصاعد بقوة، ويؤدي هذا التطور إلى تفاقم التوترات الخطيرة بالفعل بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى التكهنات المتصاعدة بأن روسيا ربما تغزو أوكرانيا“.

وأشارت إلى أن ”القادة يتبعون إستراتيجية متهورة، تؤدي إلى خلق المزيد من التحذيرات الصادرة من جانب مسؤولي الكرملين. في مناسبتين منذ أبريل الماضي، قامت روسيا بعمليات انتشار عسكرية على طول الحدود مع أوكرانيا“.

وقالت ”قبل فترة قصيرة على الانتشار العسكري الروسي الأخير قرب الحدود الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة أسلحة جديدة بقيمة 125 مليون دولار لأوكرانيا. ورغم أن العملية تم تعليقها مؤقتاً في يونيو، فإنه تم تسليم أسلحة بقيمة 60 مليون دولار من تلك الصفقة، خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد إلى كييف في أكتوبر الماضي“.

وبينت المجلة بأن ”الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تمدّ أوكرانيا بتلك الصفقات المزعزعة للاستقرار، حيث تقوم تركيا أيضاً بإمداد الجيش الأوكراني بالطائرات المسيرة، وفي نهاية أكتوبر الماضي، شنّت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيرة على بطاريات المدفعية التابعة للانفصاليين في إقليم دونباس، ما أدى إلى تدميرها، الأمر الذي دفع روسيا إلى إصدار تحذير شديد اللهجة إلى تركيا وأوكرانيا“.

ورأت ”ناشيونال انترست“ أن هذه الأعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، دون داع، كما أن قادة أوكرانيا، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي يدلون بتصريحات حالمة، حول استعادة شبه جزيرة القرم، وسحق الانفصاليين في دونباس، وتتضمن وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الرسمية للبلاد، التي تم تبنيها في مارس 2021، تلك الأهداف بشكل صريح.

وأردفت: ”تحتاج واشنطن وشركاؤها في الناتو إلى التراجع عن تلك السياسات التي تهدد بإشعال الموقف، أوضح الكرملين عدة مرات أنه يعتبر أوكرانيا قضية أمنية رئيسية بالنسبة لروسيا، وأن الجهود المبذولة لجعل هذا البلد بمثابة حليف عسكري غربي تخاطر بتجاوز الخط الأحمر الواضح“.

واعتبرت أن ”تسليح أوكرانيا بأسلحة متطورة يمثل حماقة، ويتعين على الولايات المتحدة وتركيا تعديل المسار، قبل أن يتحول الصراع إلى حريق هائل“.