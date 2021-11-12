مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر الشركات الأمريكية من خطة قرصنة إيرانية

كشفت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية ”سي إن إن“ النقاب عن قيام قراصنة إيرانيين، بالبحث في مواقع مجرمي الإنترنت، للعثور على أي معلومات مسروقة من منظمات أمريكية وأجنبية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إنه ”أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ”إف بي آي“، إلى أن تلك المعلومات التي سعى قراصنة إيرانيون للحصول عليها، يمكن أن تكون مفيدة في جهود مستقبلية، تستهدف القرصنة على تلك المؤسسات“.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك المعلومات نقلها ”إف بي آي“ إلى شركات أمريكية، وأن ”سي إن إن“ نجحت في الحصول على نسخة من تلك مذكرة التحذيرات الموجهة إلى تلك الشركات.

وأضافت بقولها: ”استهدف القراصنة الإيرانيون المنتديات السوداء، حيث يقوم المحتالون بتسريب معلومات عن ضحاياهم، مثل رسائل البريد الإلكتروني المسروقة، ومكونات الشبكة الخاصة بتلك الشركات، وفقًا للمذكرة الصادرة يوم 8 نوفمبر“.

ومضت تقول: ”يخشى مكتب التحقيقات الفيدرالي ”إف بي آي“ أن يقوم القراصنة الإيرانيون، باستغلال تلك المعلومات في التآمر على منظومة شبكات الشركات الأمريكية في المستقبل“.

ورأت ”سي إن إن“ أن التحذير الصادر من ”إف بي آي“ يبرز كيف يمكن أن يتم استغلال نشطاء الحاسب الآلي، سواءً كان هدفهم التجسس أو الضغط على الحكومات، أو تحقيق الأرباح، من جانب مجرمي الإنترنت، لتحقيق أهدافهم الخاصة.

ففي الوقت الي تشن فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملة مناهضة للهجمات التي تستهدف الحصول على فدية، فإن بعض الجماعات الإجرامية، لا تزال تنشر معلومات حول ضحاياها، للضغط عليهم كي يدفعوا أموالًا، كل لا يتم غلق حواسبهم الآلية.

وتابعت الشبكة الإخبارية الأمريكية بقولها: ”لم يتضح أي مجموعة قرصنة إيرانية تقف وراء هذا النشاط، ولم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي المتسللين بالاسم، ولم يذكر ما إذا كانوا على صلة بالحكومة الإيرانية“.

ونقلت عن آدم مايرز، نائب رئيس وحدة المعلومات في شركة CrowdStrike الأمنية، قوله: ”ضاعف القراصنة المرتبطين بالحكومة الإيرانية هجماتهم الإلكترونية مؤخرًا، مثل برامج الفدية، وذلك في محاولة لإخفاء الخطوط الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية“.

وقالت في نهاية تقريرها: ”بينما يضع معظم المحللين إيران بفي مرتبة تالية لروسيا والصين، من حيث القدرات السيبرانية، فإنه لا يزال لدى طهران مجموعة من فرق القرصنة، التي يمكن الاعتماد عليها لمحاولة التسلل إلى شبكات الشركات والحكومة الأمريكية“.