مع تصاعد أزمة المهاجرين.. منع مواطني 3 دول عربية من السفر إلى روسيا البيضاء عبر تركيا

قالت شركة طيران ”بيلافيا“ في روسيا البيضاء، يوم الجمعة، إنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن بالصعود على متن الرحلات الجوية القادمة من تركيا إلى روسيا البيضاء بناء على طلب من السلطات التركية، وذلك مع تصاعد أزمة تتعلق بالمهاجرين بين مينسك وبولندا.

واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء، بتشجيع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها، وإنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما يوم الإثنين.

واتهم التكتل مينسك، بشن ما وصفه ”بهجوم مختلط“ فيما حذرت روسيا البيضاء، وهي حليفة للكرملين، من أن الأزمة قد تتصاعد إلى درجة نشوب مواجهة عسكرية.

وقالت شركة ”بيلافيا“ المملوكة للدولة في بيان على موقعها على الإنترنت: ”تماشيا مع قرار للسلطات التركية، لن يتم استقبال مواطنين من العراق وسوريا واليمن للسفر على الرحلات الجوية من تركيا إلى روسيا البيضاء اعتبارا من 12 نوفمبر تشرين الثاني 2021“.

من جهتها، أعلنت هيئة الطيران المدني التركية أن مواطني الدول العربية الثلاث لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك.

وذكرت هيئة الطيران التركية على ”تويتر“، أنه ”فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات“ المتجهة إلى هناك.

وكانت ”بيلافيا“ قد مُنعت من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بعد إجبار طائرة على الهبوط في وقت سابق من العام، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى وجهات مثل مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان وقازاخستان.

وأمس الخميس، حذرت الدول المتاخمة لروسيا البيضاء، من أن أزمة المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي ربما تتصاعد إلى مواجهة عسكرية فيما قالت أوكرانيا إنها ستنشر آلاف الجنود الإضافيين لتأمين حدودها.

وقالت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إن روسيا البيضاء تثير تهديدات خطيرة للأمن الأوروبي في تصعيد متعمد باستخدام المهاجرين كسلاح ترد به على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان مشترك صادر عن وزراء دفاع الدول الثلاث إن ”هذا يزيد احتمال حدوث استفزازات ووقوع حوادث خطيرة ربما تمتد أيضا إلى المجال العسكري“.

وذكرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء في وقت سابق، أنها أصبحت بعد حشد القوات البولندية قرب الحدود، في موقف المضطر لاتخاذ ”إجراءات للرد المناسب“، سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع حليفتها الإستراتيجية روسيا.