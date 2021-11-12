صحف عالمية: اختبار حاسم لدبلوماسية أمريكا بالسودان.. وصعوبات أمام تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

تصدر إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتناولت صحف أخرى السيناريوهات والاحتمالات لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية، بعد مناشدة الرئيس محمود عباس، جميع الأطراف بضرورة المشاركة في الحكومة الجديدة.

كما سلطت عناوين أخرى الضوء على مأساة مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك الذين قيل لهم إن العودة آمنة إلى ديارهم، وسط مخاوف على حياتهم في حال العودة.

البرهان يحكم قبضته

واعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، في تقرير لها، أن ”الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس سيادي انتقالي في السودان يرأسه قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يعد بمثابة إشارة إلى أنه (البرهان) يسعى لتشديد قبضته على مقاليد الحكم. حيث تأتي هذه الخطوة رغم وعود الجيش بتسليم السلطة إلى السلطات المدنية“.

ورأت الصحيفة أن ”تشكيل المجلس الجديد لا يرقى إلى مستوى مطالب المجموعات الرئيسة المؤيدة للديمقراطية، حيث تنص الاتفاقية الأصلية على أن يضم المجلس الجديد 5 مدنيين يختارهم النشطاء، و5 ممثلين عسكريين، وعضوا واحدا يتم اختياره بالاتفاق بين المدنيين والجنرالات“.

واشنطن تواجه اختبارا حاسما

ورأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، في تقرير لها، أن ”تصرفات البرهان الأخيرة أصبحت بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة أمرا مهما“.

وعلى عكس سلفه دونالد ترامب، وضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرن الأفريقي على سلم أولوياته، حيث عين جيفري فيلتمان، مبعوثا خاصا له لتطوير وتنفيذ إستراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة. كما دعمت الولايات المتحدة السودان بتقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن“.

وقالت المجلة ”وفي ازدراء مباشر للولايات المتحدة، أدى انتزاع البرهان للسلطة إلى مزيد من التشكيك في نفوذ الولايات المتحدة في منطقة مجاورة غير مستقرة بالفعل.. ومن المحتمل أن يكون الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قد شجع البرهان للإقدام على مثل هذه الخطوة، وكذلك رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في بلاده“.

وأضافت: ”وعلى عكس الديمقراطيات الطموحة الهشة الأخرى عبر الشرق الأوسط الكبير في السنوات الأخيرة، يحتفظ السودان بعلاقة دبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة. وإذا كانت إدارة بايدن مستعدة لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان، فإن ذلك سيكون اختبارًا حاسمًا لقدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر، ولأجندة بايدن الديمقراطية الضعيفة في جميع أنحاء العالم“.

وتابعت: ”من الناحية النظرية، تمتلك الولايات المتحدة أدوات قوية تحت تصرفها للضغط من أجل عكس مسار الانقلاب، حيث تكمن أكبر نقاط ضعف البرهان في حاجة السودان الماسة إلى المال. ويمكن للجنرال أن يلجأ إلى دول حليفة للحصول على دعم مؤقت، لكن المبالغ اللازمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني أكبر بكثير مما ستقدمه هذه الدول. وبالفعل، قررت إدارة بايدن تجميد 700 مليون دولار من المساعدات ردًا على انقلاب يوم 25 أكتوبر الماضي. لكن يُمكنها أيضًا استخدام حزمة إنقاذ مالي أكبر بكثير كرافعة مالية“.

وأردفت ”قد يكون من الأصعب إقناع حلفاء الولايات المتحدة المُهمين في المنطقة، بمعارضة الحكم العسكري في السودان. ورغم موقف الاتحاد الأفريقي الحازم ضد الانقلاب، تشعر العديد من الحكومات براحة أكبر مع البرهان من القيادة المدنية. حتى إسرائيل (حليف واشنطن الأكبر) تعاملت مباشرة مع البرهان بشأن مفاوضات إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان في العام 2020“.

وقالت ”من المفارقات أن الاقتصاد السوداني المحفوف بالمخاطر، يعطي البرهان ورقة للعب، فيمكنه التذرع باحتمالية حدوث أزمة للأمن الغذائي، وانهيار اتفاقية جوبا للسلام، إذا لم تأت المساعدات. وتعتبر حجة البرهان منطقية ظاهريًا بسبب خطر الانهيار الاقتصادي الذي يجلب الاضطراب المدني، لكن تاريخ السودان يُظهر أن وجود زعيم استبدادي قوي لا يعني دولة قوية ومستقرة“.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول ”إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان، وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المُحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة من خلال استخدام أداتها الرئيسة للضغط على البرهان (التمويل)، ما يمكن واشنطن بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، من وضع الجنرالات في موقف صعب، حيث ستجبر الولايات المتحدة البرهان إلى العودة لطاولة المفاوضات، وإلا سيُخاطر السودان بفقدان كل التقدم الذي أحرزه“.

خطر التعذيب والموت

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية في تقرير لها، إن ”مئات السوريين في الدنمارك الذين قيل لهم إن العودة آمنة إلى ديارهم، يخشون الآن خطر التعذيب والموت إذا تم ترحيلهم، بسبب عمليات الاعتقالات لمن تعتبرهم الحكومة السورية مُشتبها بهم“.

وأضافت الصحيفة، أن ”الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي تعتبر أجزاء من سوريا آمنة للاجئين للعودة إليها، وبدأت في إرسال اللاجئين السوريين لديها إلى معسكرات الاعتقال في انتظار الترحيل، علما بأن هؤلاء الأبرياء قد تجاوزوا مراحل شاقة قبل وصولهم إلى البلد الأوروبي“.

وتابعت ”في الشهر الماضي، أورد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تفاصيل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء للاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان. ووصفت المنظمة الحقوقية تحرك الدنمارك، بأنه سابقة خطيرة للاتحاد الأوروبي، حيث لجأ أكثر من مليون لاجئ سوري، وتدعي السلطات الدنماركية أن دمشق والمحافظات المُحيطة بها لم تعد خطيرة بما يكفي لتبرير منح اللاجئين هناك حق البقاء في الدنمارك“.

وأردفت ”يؤكد ناشطون يتابعون حالات اللاجئين السوريين الذين لا يملكون حق الإقامة، أن الحكومة كانت مدفوعة بمشاعر معادية للاجئين“، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الإقامات يخدم اليمين المتطرف مع خطة وجود سياسة صفرية للاجئين في السنوات المقبلة“.

وتابعت: ”يرى الناشطون أنه لا يمكن أن تتم عمليات الترحيل؛ لأن الدنمارك ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية. وأن إقامة المخيمات كانت تهدف جزئيًا إلى جعل الحياة غير مريحة للاجئين، حتى يغادروا طواعية“.

واختتمت ”التايمز“ تقريرها بالقول ”هناك دلائل على أن نموذج الدنمارك يُراقب عن كثب من قبل جيرانها. فعلى سبيل المثال، كانت ألمانيا من بين أكثر المدافعين صراحة عن استمرار العقوبات على حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، لكنها رفعت جزئيًا الحظر الذي فرضته على عمليات الترحيل، للسماح لها بإعادة اللاجئين بإدانات جنائية“.

حكومة وحدة فلسطينية

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، تقريرا تحت عنوان ”ما هي احتمالات تشكيل حكومة وحدة فلسطينية؟“، قالت فيه إن ”رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، جدد مطالبته يوم أمس الخميس، لجميع الأطراف بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالاعتراف بشكل أساسي بحق إسرائيل في الوجود والتمسك بمبدأ حل الدولتين“.

ورأت الصحيفة أن المناشدة جاءت وسط أنباء عن قيام مصر والإدارة الأمريكية وأطراف أخرى بالضغط على الفلسطينيين لإنهاء الخلاف بين حركة فتح التي يتزعمها عباس في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأضافت ”شدد عباس على أن أي مجموعة ترغب في الانضمام إلى حكومة الوحدة المُقترحة، يجب أن تلتزم بجميع قرارات الأمم المتحدة المُتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني“.

وأوضحت الصحيفة ”يشير الالتزام بالشرعية الدولية المعترف بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية إلى قبول حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل، بالإضافة إلى اتفاقيات أوسلو التي تم توقيعها بين الطرفين في العام 1993. وبعبارة أخرى، يطالب عباس حماس بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وقبول اتفاقات أوسلو كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة الوحدة الفلسطينية“.

ونقلت ”جيروزاليم بوست“ عن عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قوله ”هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها الرئيس عباس حكومة وحدة مع جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس. ويجب على أي مجموعة تريد الانضمام إلى حكومة الوحدة، أن تقبل القرارات الدولية التي على أساسها تعمل السلطة الفلسطينية؛ لأن عدم قبول شرط عباس سيؤدي إلى مقاطعة دولية لحكومة الوحدة الفلسطينية المُقترحة“.

وتابعت الصحيفة ”في المقابل، يري مسؤولون آخرون في فتح أنه من غير المتوقع أن تقبل حماس الدعوات المتكررة لعباس للانضمام إلى حكومة الوحدة؛ لأن الحركة غير مُهتمة في الأساس بالوحدة، لأنها تُريد الإبقاء على سيطرتها على قطاع غزة، وتتطلع للسيطرة على الضفة الغربية مستقبلا“.

وأوضحت أن ”مُحللين فلسطينيين يعتقدون أن الولايات المتحدة أو أي دولة عربية لن تكون قادرة على إقناع فتح وحماس بالجلوس معاً في حكومة وحدة“.

وأشاروا إلى أن ”عباس وفتح يخشيان من خسارة المساعدات المالية من الغرب إذا أبرما صفقة مع حماس التي تصنفها دول عديدة منظمة إرهابية، ويرون أن عباس لا يثق في حماس، ويعتبرهم كاذبين ومنافقين وإرهابيين، هدفهم الوحيد هو السيطرة على السلطة الفلسطينية“.

واختتمت الصحيفة تقريرها: ”يرى مُحللون آخرون أن حماس تشعر بالجرأة بسبب الحرب مع إسرائيل، وهذا أحد أسباب عدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لعباس من أجل الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية“.

ونوهوا إلى أن ”حماس لن تنضم إلى سفينة غارقة (السلطة الفلسطينية) بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين يريدون من عباس التنحي عن السلطة، أو أنهم غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية“.