لندن تطالب طهران بـ"الإفراج العاجل" عن البريطانيين المحتجزين لديها

طالبت لندن، طهران، يوم الخميس، بأن تفرج ”بشكل عاجل“ عن جميع البريطانيين المحتجزين في إيران ”بشكل جائر“.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين ”ضغطوا“ على نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، للإفراج عن معتقلين مزدوجي الجنسية مثل البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن مسؤولين لديها أبلغوا باقري كني أيضا خلال اجتماع في لندن بأنه ينبغي أن تُتم إيران اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة النووي وفق البنود المطروحة الآن.

وتابع البيان: ”جرى التشديد أيضا لنائب وزير الخارجية الإيراني على الحاجة لأن تفرج إيران عاجلا عن جميع المواطنين البريطانيين المحتجزين بشكل جائر في إيران، ومنهم نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري ومراد طاهباز“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية على الفور.

واعتُقلت زاغري راتكليف، وهي مديرة مشروعات في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار بطهران في أبريل/ نيسان 2016، وأدينت في وقت لاحق بالتآمر لإسقاط نظام الحكم الديني.

وقضت محكمة إيرانية في أبريل/ نيسان، بسجنها مدة جديدة بتهمة الدعاية ضد نظام الحكم الإيراني، بعد شهر واحد فقط من إنهائها عقوبة سابقة بالسجن لمدة خمس سنوات. ولم يبدأ تنفيذ الحكم بعد، رغم أن محكمة استئناف أيدته.

وتنفي أسرة زاغري راتكليف والمؤسسة التي تعمل فيها، وهي مؤسسة خيرية تعمل مستقلة عن الشركة الإعلامية تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء التابعة لها، التهمة الموجهة إليها.

وزوجها ريتشارد راتكليف مضرب عن الطعام لتسليط الضوء على قضيتها. والتقى بالوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، يوم الخميس.

وقال راتكليف للصحفيين بعد مغادرة وزارة الخارجية: ”إذا أردت أن أكون صريحا، فقد كان لقاء محبطا للغاية“. وأضاف أن كليفرلي أبلغه بأن الاجتماع مع باقري كني كان وديا.

وتابع: ”لم يستطع (كليفرلي) تحديد إطار زمني لموعد تتحرك فيه الأمور“.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن كليفرلي أكد مجددا التزام الحكومة بلم شمل زاغري راتكليف بعائلتها في المملكة المتحدة.

وأضافت أن ”وزيرة الخارجية (ليز تراس) والوزير كليفرلي ووزارة الخارجية والتنمية يواصلون العمل بكد لضمان إطلاق سراح جميع المواطنين البريطانيين المحتجزين ظلما في إيران“.