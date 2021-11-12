"سكوربيوس".. سلاح إسرائيلي جديد يعترض الطائرات دون إطلاق صاروخ واحد

كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، يوم الخميس، عن أنظمة دفاعية جديدة للحرب الإلكترونية تسمى ”سكوربيوس“، والتي يمكنها مواجهة مجموعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الرادار.

وحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، فإن الصناعات الجوية الإسرائيلية قدمت نظام ”سكوربيوس“ الجديد خلال تمرين ”العلم الأزرق“ الذي تم تنفيذه في إسرائيل الشهر الماضي بمشاركة عدد من الدول.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”النظام الجديد يمكنه اكتشاف وضرب مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على ترددات مختلفة ونطاقات تتراوح من عشرات إلى مئات الكيلو مترات“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”النظام قادر على مسح مجال جوي كبير وإطلاق شعاع هجومي من شأنه أن يعمي الصاروخ أو الطائرة بدون طيار أو المقاتلة أو طائرة العدو الشراعية، دون الخلط بينها وبين الطائرات الأخرى في المنطقة“.

ووفق الصحيفة، فإنه كجزء من تطوير المنظومة طور قسم ”إلتا“ التابع لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تقنية ”الحزم المتُعددة“ التي تحدق في الفضاء وتطلق الحزم الهجومية الضيقة حسب الحاجة.

وأضافت: ”منظومة سكوربيوس قادرة على مواجهة صواريخ العدو المتقدمة التي تنطلق من الأنظمة المضادة للطائرات، مثل المنظومة الروسية إس-300 و إس-400 وهي المنظومات المنتشرة في سوريا“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”في المناورة الدولية الأخيرة، قامت المنظومة الجديدة بمحاكاة منظومات الدفاع الجوي هذه، وبالتالي زادت من كفاءة الطائرات المقاتلة، خاصة تلك الخاصة بالجيل الخامس مثل طائرة إف-35“.

وتصف شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المنظومة بأنها ”قفزة تاريخية إلى الأمام في عوالم الحرب الإلكترونية، حيث إن الأمريكيين فقط هم من يعملون اليوم على تحقيق مثل هذه القدرة، كما أن الروس لديهم المنظومة الأقرب لهذه لمنظومة الإسرائيلية“، حسب الصحيفة.

واستدركت ”يديعوت“ بالقول: ”لكن المنظومة الروسية عبارة عن مدفع إلكتروني قوي يستهدف منطقة معينة ويضرب أي مركبة جوية بداخلها، وتم استخدام المدفع الروسي في الجولة الأخيرة من الحرب بين أرمينيا وأذربيجان“.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه ”تم بيع المنظومة الإسرائيلية الجديدة مؤخرا إلى ثلاثة بلدان، كما أن سلاح الجوي الإسرائيلي يبدي اهتماما كبيرا بها بسبب كفاءتها العملياتية العالية وتوفيرها في الصواريخ في وقت الحرب، وأيضا بسبب الاستخدام الأكثر ذكاء ودقة، خاصة في وقت السلم“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”منظومة سكوربيوس تعمل في خمسة أشكال مختلفة منها البرية والبحرية والجوية وللنشاط العملياتي والتدريبات، كما أنها ستكون قادرة على مهاجمة الأهداف بهدوء وبشكل تلقائي، دون بذل المزيد من العمل من قبل المشغل“.

وحسب الصحيفة، فإن المنظومة ستكون قادرة على التعامل مع التهديدات التي من المفترض أن يعترضها الدفاع الجوي الحركي، مثل منظومة ”القبة الحديدية“ أو ”مقلاع دواو أو ”حيتس“.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه سيتم تثبيت النسخة الجوية للمنظومة على حمال مماثل لحمّال صاروخ الجو-جو، على جناح الطائرة، مع ”نظرة“ 60 درجة للأمام و60 درجة للخلف، وستتمكن قوة المعالجة والحساب المتطورة في المنظومة من تحديد أي هدف وتعطيل نظام الملاحة أو الطيران الذي على رأسه، مثل ”جي بي إس“ أو الأقمار الصناعية أو جهاز التحكم عن بعد.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن تكمل المنظومة الجديدة قدرات الاعتراض الأخرى، التي تشارك فيها شركة الصناعات الجوية للعدو، مثل أشعة الليزر، والتي تعد أكثر كفاءة في النطاق القريب الذي يصل إلى بضعة كيلومترات.