المبعوث الأمريكي لإيران يزور المنطقة لبحث ملفها النووي ومفاوضات فيينا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مبعوث أمريكا الخاص لإيران روبرت مالي سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة؛ لبحث ملف إيران النووي، بحسب موقع ”والا“ العبري.

وقال الموقع العبري إن زيارة المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل ستكون الأولى منذ توليه منصبه، مشيراً إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قبل استئناف المحادثات النووية مع إيران في فيينا.

ويزور المسؤول الأمريكي إسرائيل في إطار جولة تقوده إلى دول أخرى في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن مبعوث واشنطن الخاص لإيران روبرت مالي سيجري مشاورات في السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل، في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي؛ للتنسيق بشأن مجموعة واسعة من المخاوف حول طهران.

وأكدت الخارجية، في بيان، أن مالي سيبحث أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والجولة القادمة من المحادثات النووية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنها ستعود لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي تجرى في العاصمة النمساوية فيينا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تصريحات صحفية، إلى أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي سيرأس الوفد الأمريكي في مفاوضات فيينا.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن إسرائيل تُعدّ خططًا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل المفاوضات النووية.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، فإن الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

كما أجرت الوحدة الخاصة من مشاة البحرية الأمريكية (Task Force 51)، قبل أيام، تدريبات عسكرية مشتركة في إسرائيل؛ استعداداً لمواجهة محتملة مع إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، إن ”حاملة طائرات مروحية أمريكية رست في ميناء إيلات على متنها مئات الجنود وقوات المارينز التابعة للقيادة المركزية الأمريكية“.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فإنه ”على الرغم من إجراء تدريبات مشتركة في الماضي، فهذه هي المرة الأولى التي تتدرب فيها هذه القوة بهذه الطريقة في إسرائيل“.

وبدأت إيران والقوى العالمية الستة، الصين وأميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، في أبريل/نيسان الماضي، جولات مفاوضات في فيينا؛ لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتوقفت هذه المفاوضات منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، في يونيو/حزيران الماضي.