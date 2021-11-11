بعد 113 يومًا.. أسير فلسطيني ينهي إضرابًا عن الطعام مقابل الإفراج عنه

أنهى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد 113 يومًا، إثر التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه، في شهر شباط/فبراير المقبل، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”المفاوضات بين السلطات الإسرائيلية والهيئة القيادية لحركة حماس في السجون انتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف مقداد القواسمة إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه في شباط/فبراير المقبل“.

وكان الأسير مقداد القواسمة بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، علمًا بأنه أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في السجون الإسرائيلية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويحاكم من خلاله الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية.

وكانت إدارة سجن ”الرملة“ الإسرائيلي، رفضت، أمس الأربعاء، إحضار الأسير القواسمة لزيارة المحامي، لصعوبة نقله بأي طريقة حتى عبر كرسي متحرك، في أحدث مؤشر على خطورة وضعه الصحي.

وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ثبَّتت النيابة العسكرية الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة.

يشار إلى أن 5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (120) يومًا، وعلاء الأعرج مضرب منذ (95) يومًا، وهشام أبو هواش مضرب منذ (86) يومًا، وعياد الهريمي مضرب منذ (50) يومًا، ولؤي الأشقر مضرب منذ (33) يومًا.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد انتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن عدد الأسرى المرضى القابعين في السجون الإسرائيلية يبلغ قرابة (550) أسيرًا، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل تجاهل أوضاعهم الصحية القاسية بشكل مقصود، كما تتبع أسلوب المماطلة والتسويف بتقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى قساوة الأوضاع المعيشية التي يحتجز بها الأسرى داخل الزنازين، والتي تؤدي إلى إصابتهم بأمراض مختلفة.