إيران تعلن اعتقال "جواسيس" يعملون لصالح دول أجنبية شمال غرب البلاد

أفادت تقارير إيرانية بثتها وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني في مدينة سراب التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد، ”اعتقل عناصر تابعة لجماعات إرهابية بالمدينة، كانوا يعملون جواسيس لصالح دول أجنبية“.

وذكر رئيس مجلس مدينة سراب، حسن يحيوي، في مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم، أنه ”تم اعتقال عناصر تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية في المدينة، حيث كانت تعمل في مجال التجسس لصالح دول أجنبية، وجرى تسليمهم للجهات القضائية“.

ولم يقدم المسؤول الإيراني مزيدا من التفاصيل عن هوية العناصر المعتقلين بتهمة التجسس وجنسياتهم، كما لم يذكر الدول الأجنبية التي كانوا يعملون لصالحها.

وتقع مدينة سراب التي يبلغ عدد سكانها 135 ألف نسمة، على بعد 130 كم شمال شرق مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، أنها ألقت القبض على 10 أشخاص في محافظة بوشهر جنوب البلاد؛ بتهمة ”التجسس وصلاتهم بأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة“.

وتضم محافظة بوشهر موقعا مهما للطاقة النووية، كما تضم مصانع لإنتاج البتروكيماويات.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الوزارة الإيرانية، عن تمكنها من ضبط مجموعة وصفتها بـ“الإرهابية“ كانت تنوي شن هجمات تستهدف بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد.

ولم توضح السلطات الإيرانية عدد أعضاء هذه المجموعة والمدينة التي جرى اعتقالهم فيها والجنسيات التي يحملونها.

وتستخدم إيران كلمة ”الدول المعادية“ في خطابها الرسمي؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية، وعادة ما تصدر أحكاما بالإعدام بحق المعتقلين بتهمة التجسس في إيران.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أيضا أنها اعتقلت جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، وآخرين يعملون لصالح دول أخرى، في إقليم أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأعدمت إيران في العام الماضي، أحد مواطنيها؛ بعد إدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والاستخبارات الإسرائيلية.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة بهجوم مسلح قرب مدينة دماوند، شرق العاصمة طهران.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال محسن فخري زادة، مهندس البرنامج النووي الإيراني، بحسب وصف أجهزة استخبارات غربية.