الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية مع إسرائيل، فيما أعلن في وقت سابق أنه أحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع مصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”‏في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية“.

وأكد أن القوات الإسرائيلية ”تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب إضافة إلى 15 قطعة سلاح“.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الأسلحة التي تمت مصادرتها في عملية احباط التهريب، هي: بنادق من نوع شوتغان، و3 بنادق كلاشنيكوف، ومسدسان بالإضافة إلى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين“.

في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث تمكنت القوات من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالاضافة الى 15 قطعة سلاح: 8 بنادق شوتغان و 3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسيْن بالاضافة الى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين. pic.twitter.com/FQZ2zqjTrU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

كما أحبط الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أيضا، تهريب كمية كبيرة من المخدرات عند الحدود المصرية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ”‏رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم، عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل“.

وتابع أدرعي“تمكنت قوات جيش الدفاع من إحباط المحاولة، وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين شيكل حيث تم تحويلها إلى الشرطة الإسرائيلية“.

رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل حيث تمكنت قوات جيش الدفاع من احباط المحاولة وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 مليون شيكل حيث تم تحويلها الى الشرطة pic.twitter.com/rnkwUUwn8k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه يحقق في ضلوع حزب الله اللبناني بتهريبها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، إنه ”تم إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: ”تعرف مراقبو الجيش الإسرائيلي على مشتبه بهم في منطقة المطلة في منطقة لواء حيرام المكاني، حيث أحبطت القوات تهريب مخدرات تقدر قيمتها بنحو 350 ألف شيكل (100 ألف دولار)“.

وأوضح الناطق باسم الجيش: ‏“قواتنا رصدت عددا من المشتبه فيهم بمنطقة المطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلجم من المخدرات“.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يحبط الجيش الإسرائيلي فيها تهريب أسلحة تابعة للحزب اللبناني، فقد أعلن قبل أشهر، إحباط تهريب 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر على حدود لبنان.