فورين أفيرز: مصداقية أمريكا على المحك بسبب "انقلاب السودان"

رأت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، أن على الولايات المتحدة زيادة ضغوطها على الحكومة العسكرية في السودان لإعادة الحكم المدني، محذرة من أن فشل واشنطن في هذا المسعى سيعرض مصداقية التزامها بالديمقراطية للخطر.

ولفتت مجلة ”فورين أفيرز“ إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ”بحديثه غير المقنع عن الاستقرار“، يسعى إلى إحياء سياسات عهد حاكم السودان السابق عمر البشير، مشيرة إلى أنه إذا سمح للجنود بوضع شروط اتفاق تسوية مع المدنيين، فيمكن التأكد من عدم المساس بالميزانية العسكرية المتضخمة في السودان، وسيظل التدخل العسكري العميق في الاقتصاد يخنق السوق الحرة ويغذي الفساد.

وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى ازدهار رجال المقاطعات الأقوياء، وأنه إذا تُرك نظام البرهان دون أن يمسه أحد فقد يعود السودان إلى أحلك أيامه من العسكرة والصراع اللانهائي.

واعتبرت المجلة أنه لا يزال من الممكن تحقيق نتيجة أفضل رغم انهيار صيغة تسوية واعدة لإعادة عبدالله حمدوك على رأس حكومة مدنية جديدة بسبب تعنت البرهان.

ولفتت إلى أن على البرهان التخلي عن السيطرة على الأصول الاستراتيجية للاقتصاد، وإعادة اللجنة المدنية التي كانت تفكك الرأسمالية الفاسدة للنظام السابق.

ورأت المجلة أنه رغم ذلك، فمن خلال ”إظهار الألوان الحقيقية للبرهان“، توفر هذه الإجراءات أيضا أساسا منطقيا قويا للولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الموارد المالية للجيش، بما في ذلك فرض عقوبات.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، لا يستطيع البرهان تحمل فقدان الدعم الشعبي بالكامل، وهو يعلم أن استخدام القوة ضد المتظاهرين – الذين يشملون الآن قطاعات عريضة من السكان – من شأنه أن يؤدي إلى فوضى ودمار البلد.

وأعربت عن اعتقادها بأن حمدوك والأحزاب في السودان يمكن أن يقدموا بعض التنازلات المتواضعة للبرهان لحفظ ماء الوجه، وأيضا تعزيز الانتقال في السودان، وعلى سبيل المثال، من خلال إنشاء الجمعية التشريعية التي طال انتظارها، مع تمثيل متوازن للأحزاب السياسية، وربما حتى بعض الممثلين العسكريين.

ولفتت المجلة إلى أنه في الأسابيع التي تلت الانقلاب، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها منفتحة على نوع معين من التسوية؛ بهدف إعادة الاستقرار إلى السودان، مشيرة أيضا إلى بيان أصدرته لجنة ”الرباعية“ التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، والتي شددت فيه على أن أي حكومة في السودان يجب أن تلتزم بالإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام.

وقالت المجلة في تقريرها: ”إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة.. وباستخدام أداتها الرئيسية للضغط على البرهان، وهي التمويل، يمكن لواشنطن بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع جنرالات السودان في موقف صعب“.

وختمت قائلة: ”في الوقت نفسه، من خلال بناء جبهة دبلوماسية دولية موحدة لدعم مطالب الشعب السوداني بالحكم المدني، يمكن للولايات المتحدة إعادة البرهان إلى طاولة المفاوضات.. وبدون مثل هذه المشاركة، يخاطر السودان بفقدان كل التقدم الذي أحرزه.. وبالإضافة إلى مستقبل السودان، فإن مصداقية التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية تصبح على المحك“.