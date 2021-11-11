حزب هندي يطلق "عطرا انتخابيا" برائحة "الحب والاشتراكية"

أطلق حزب هندي يساري معارض عطره الخاص لجذب الناخبين قبل انتخابات إقليمية، برائحة ”الأخوّة والحب والاشتراكية“ لإنهاء ”الكراهية“.

وقدّم حزب ”سماجوادي“ هذا العطر المكوّن من ”22 رائحة طبيعية“ في إشارة إلى الانتخابات المرتقبة مطلع عام 2022 بولاية أوتار براديش شمال الهند، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر والأخضر _وهما لونا الحزب_ رمزا انتخابيا يمثل دراجة هوائية.

وتوجه النائب المحلي بوشبراج جاين العضو في الحزب، إلى ناخبي الولاية قائلا ”عندما تستخدمون (العطر)، سيُهزم الغضب والكراهية السائدان على الأجواء“.

وأضاف ”سنقدم عطرا آخر مع 24 رائحة طبيعية“ للانتخابات المقبلة في 2024.

وقد وُزّع العطر على الصحافيين وموظفي الحزب خلال مؤتمر صحافي، دون تحديد طريقة حصول الناخبين عليه ولا تاريخه.

وتشكّل انتخابات ولاية أوتار براديش _التي أعطت البلاد ثمانية من رؤساء وزرائها منذ الاستقلال_ مقياسا لشعبية الحزب الحاكم في نيودلهي.

ويبذل الساسة والأحزاب في الولاية كما في سائر مناطق الهند، كل جهد ممكن للفوز، بما يشمل تقديم هدايا وحتى مبالغ مالية للناخبين.

وفي أيار/ مايو من العام الحالي، شارك نحو ألفي شخص في الإشراف على الانتخابات المحلية في ولاية أوتار براديش، الأكثر الاكتظاظ بالسكان في الهند، مشيرة إلى أنه وقع ضحايا بسبب فيروس كورونا بلغ أكثر من 700 معلم.

وبحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فإن الكثير من المعلمين ذهبوا مرغمين إلى مراكز الانتخابات خوفا من فقدان عملهم، وأشار بعضهم إلى أنه كان يجري نقلهم بواسطة شاحنات مكتظة بالناس، ومخصصة بالأساس لنقل قطعان الحيوانات دون مراعاة للتباعد الاجتماعي واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة.

يذكر أنه قتل 8 أشخاص في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي في اشتباكات اندلعت في ولاية ”أوتار براديش“ بعد زيارة وزير الدولة للشؤون الداخلية أجاي ميشرا، ونائب الوزير الأول للولاية كيشاف ماوريا.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، في تصريح صحفي آنذاك إنه ”حزين للعنف في ولايته الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم 4 مزارعين“، بحسب قناة ”إن دي تي في“ الهندية.

ويبلغ عدد سكان ولاية أوتار براديش نحو 200 مليون نسمة يعيشون في أرض خصبة بالقطاع الشمالي الأوسط من شبه القارة الهندية، تمتد مساحتها على أقل بقليل من 244 ألف كلم مربع، وعاصمة الولاية مدينة لوكناو، وكبرى مدنها كانبور، وبين أشهر مدنها الأخرى فاراناسي (بنارس) والله أباد وأغرا وباريلي وغازي آباد وميروت وعليكره ومراد أباد وآيوديا.