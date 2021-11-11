إثيوبيا تعتقل شخصيات بارزة من أبناء تيغراي وموظفين أمميين

قالت مصادر إن السلطات الإثيوبية اعتقلت شخصيات بارزة من أبناء إقليم تيغراي من مدير تنفيذي لأحد البنوك إلى رجال دين، بالإضافة إلى موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة، في حملة اعتقالات واسعة النطاق لمن يشتبه في أنهم من أنصار المتمردين من الإقليم الشمالي.

ونفت الشرطة استهداف أبناء عرقية التيغراي، وقالت إن المعتقلين يعتقد أن لهم صلات بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام.

وأودت الحرب بحياة الآلاف، وأجبرت أكثر من مليونين من السكان على الفرار من ديارهم، وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرة، ما يهدد استقرار إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ، الأسبوع الماضي، مع توغل قوات تيغراي جنوبا باتجاه العاصمة أديس أبابا. ويسمح ذلك الإجراء باحتجاز أي مشتبه به إلى أجل غير مسمى ويفرض على المواطنين حمل بطاقات هوية يمكن أن تشير إلى الأصل العرقي.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 16 موظفا إثيوبيا لديها ومعهم‭‭ ‬‬أفراد من عائلاتهم لكنها لم تحدد أصلهم العرقي. وقالت اليوم الأربعاء إن تسعة منهم ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن الاعتقالات التي تعرض لها أفراد من عرقية تيغراي، شملت المئات على الأقل، ومن بينهم مواطنون من كبار السن وأمهات مع أطفالهن.

وقال مسؤول إثيوبي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن الاعتقالات ”خرجت عن نطاق السيطرة“.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، فورا على طلبات من رويترز للتعليق. وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي إنه غير مفوض بالتعليق على الاعتقالات، بينما قال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتي الأسبوع الماضي إن المعتقلين يدعمون ”بشكل مباشر أو غير مباشر“ الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال موظف بأحد البنوك، إن الشرطة احتجزت يوم الثلاثاء دانيال تيكستي، الرئيس التنفيذي لبنك ليون بانك الذي ينتمي لعرقية تيغراي مع خمسة موظفين آخرين، مضيفا أنه تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من تلك الليلة.

وأفادت قائمة جمعها كاهن مسجون وسربها إلى أحد أفراد أسرته، بأن 37 قسا ورجل دين اعتقلوا من أربع كنائس في العاصمة. ولم ترد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية على الفور على طلب للتعليق.

وقال جيتاشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، يوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ تمثل تفويضا مطلقا لتنفيذ اعتقالات جماعية للتيغراي.

وأضاف ”آلاف يعتقلون بسبب انتمائهم العرقي“.

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، إلى نتيجة لوقف الحرب في إثيوبيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: ”أعتقد أن كل الأطراف ترى مخاطر استمرار النزاع“.

وأضاف: ”في ضوء العمل المهم الذي ينخرط فيه أوباسانجو، نأمل أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل“.

وأمل في إجراء مفاوضات لوضع حد للعنف و“أخيراً استخدام وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية، ومع مرور الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر استدامة“.

وفي الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا وانضموا إلى جماعات مسلحة أخرى.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 شباط/ نوفمبر، لكن في حزيران/ يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.