ماكرون وكامالا هاريس يشددان على الأهمية "البالغة" للتعاون الفرنسي-الأمريكي

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، على الأهمية ”البالغة“ للتعاون بين فرنسا والولايات المتحدة، في مستهل ”حقبة جديدة“ من العلاقات بين البلدين، بعد شهرين على اندلاع أزمة بينهما.

وقال الرئيس الفرنسي لدى استقباله هاريس التي تقوم بزيارة إلى فرنسا تستمر 5 أيام: ”متفقون على القول إننا نبدأ حقبة جديدة، وعلى الأهمية البالغة للتعاون“ بين بلدينا، بعد شهرين على أزمة بين البلدين اندلعت على خلفية تشكيل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، تحالفًا جديدًا أفضى إلى إلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات فرنسية.

وكانت الولايات المتحدة، وأستراليا، وجهتا، في منتصف أيلول/ سبتمبر، ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان موعودًا أساسًا لفرنسا.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق، هاتفيًا لمواصلة جهودهما لحل الخلافات بين بلديهما في أعقاب أزمة الغواصات، في حين أكد البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائبة الرئيس ستزور باريس قريبًا.

كما بحث الرئيسان الجهود الضرورية لتعزيز قوة الدفاع الأوروبية مع ضمان التكامل بين حلف شمال الأطلسي ”ناتو“، وفق ما أوضحته الرئاسة الأمريكية في بيان.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي أثارها الزعيمان؛ الوضع في منطقة الساحل بأفريقيا، والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق البيت الأبيض.

وزار باريس في وقت سابق، كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان؛ لتهدئة غضب فرنسا، كما التقى الرئيس جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما قبل 10 أيام.

وقال البيت الأبيض: ”ستبحث نائبة الرئيس الأمريكي بدورها مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه ”الأمن الأوروبي وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والوضع الصحي على المستوى العالمي“ بين موضوعات أخرى“.

وسيكون تعزيز التعاون بين فرنسا، والولايات المتحدة، في المجال الفضائي أيضًا على جدول أعمال المباحثات، بحسب بيان مشترك بين البلدين.

وتشارك كامالا هاريس في احتفالات هدنة 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى، ثم تزور منتدى باريس للسلام. وتغادر فرنسا السبت 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.