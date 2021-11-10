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إيران.. احتجاجات للمزارعين في أصفهان بسبب قطع المياه
تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2021 19:10 GMT
تاريخ التحديث: 10 نوفمبر 2021 22:20 GMT

إيران.. احتجاجات للمزارعين في أصفهان بسبب قطع المياه

شهدت محافظة أصفهان، وسط إيران، احتجاجات شعبية حاشدة نظمها المزارعون، بسبب قطع إمدادات المياه عن مزارعهم في المحافظة، وسط هتافات ضد وزير الطاقة علي أكبر

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المصدر: إرم نيوز

شهدت محافظة أصفهان، وسط إيران، احتجاجات شعبية حاشدة نظمها المزارعون، بسبب قطع إمدادات المياه عن مزارعهم في المحافظة، وسط هتافات ضد وزير الطاقة علي أكبر محرابيان.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، المئات من المزارعين وهم ينظمون مسيرة احتجاجية ضد وزير الطاقة علي أكبر محرابيان.

وتجمع المزارعون أمام ”نهر زايندة رود“، فيما ردد المحتجون شعارات ضد وزير الطاقة ووصفه بـ“الخائن المتهرب من المسؤولية“.

 

كما هتف المزارعون المحتجون ضد إهمال السلطات الحكومية للمشاكل المتعلقة بتوزيع المياه، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الجفاف الذي يعاني منه نهر ”زايندة رود“.

وكان المزارعون يسيرون ويتجمعون لمدة 3 أيام للاحتجاج على قطع إمدادات المياه عنهم.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، إن بعض المزارعين المحتجين نصبوا خيامًا لهم للمبيت أمام نهر زايندة رود بمحافطة أصفهان للمطالبة بتوفير المياه.

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ونهر زايندة رود في محافظة أصفهان يعد المصدر المائي الرئيس للمحافظة، كما يتم نقل المياه منه عبر قناة إلى محافظة يزد، ويعتبر في أصفهان رمزًا للتفاؤل، ويطلق عليه (زايندة رود)، وتعني في الفارسية (النهر الولود)، ويشكل النهر والجسور الكثيرة المقامة عليه مقصدًا سياحيًا مهمًا للمدينة.

ويعاني النهر منذ فترة طويلة من الجفاف، وقلة المياه، وبين الحين والآخر تخرج احتجاجات للمزارعين في أصفهان للاحتجاج على ما وصفوه بالاستخراج غير القانوني لمياه نهر زايندة.

وكان وزير الطاقة الإيراني ”علي أكبر محرابيان“، كشف، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بلاده تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 52 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا الجفاف غير مسبوق“.

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وأضاف أن ”التقارير والأرقام تشير إلى أن ظاهرة التصحر والجفاف التي تشهدها إيران حاليًا غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن، ولابد من ترشيد استهلاك مياه الشرب، والزراعة“.

وفي نوفمبر الفائت، أفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن أحدث تقرير رسمي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، عن انخفاض بنسبة 27% في احتياطيات المياه في سدود البلاد مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه ”بلغ احتياطي مياه السدود في البلاد أقل من 40%“، مضيفة أن مخزون المياه في سدود الدولة بلغ 18 مليار متر مكعب، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي“.

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