انفجار "غامض" في موقع لتوزيع الغاز غرب طهران (صور)

قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، إن انفجاراً وقع في موقع لتوزيع الغاز في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها“.

من جانبه، قال رئيس منظمة الإطفاء في مدينة كرج، وحيد تاجي، إن ”حريقاً وقع في مستودع أسطوانات الغاز المسال، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، تم احتواؤه بالكامل وإخماده“.

وأضاف وحيد تاجي أن ”الحادث وقع في الساعة 16:43 (بالتوقيت المحلي)، واندلع حريق في ورشة شحن أسطوانات الغاز المسال غير القانونية، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا والواقعة في جسر فرديس“، مشيراً إلى إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء الحريق“.

وتابع المسؤول في بلدية مدينة كرج غرب طهران أنه ”مع الإجراءات السريعة التي اتخذت لمنع انتشار الحريق إلى الأسطوانات الأخرى في هذه الورشة، تم إخراج حوالي 60 أسطوانة من الغاز المسال بوزن 33 كيلوغراماً من الورشة بواسطة رجال الإطفاء“.

ونفى وحيد تاجي وقوع إصابات جراء الحريق والانفجار الذي أعقبه، مبيناً أن ”هذه النيران تسببت أيضًا في حدوث انفجارات، ولحسن الحظ، بسبب عدم نشاط الورش المجاورة، لم تقع إصابات“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن مستودع أسطوانات الغاز المسال هذا اشتعلت فيه النيران في الماضي، وأضاف: ”تم إغلاق هذه الوحدة مرة واحدة، ولكن للأسف استأنفت نشاطها، وتسبب مستودع أسطوانات الغاز المسال بهذه الوحدة في وقوع هذا الحادث“.

وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن ”فريقاً من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث“.

وفي حادث آخر، أفادت مواقع إخبارية إيرانية باندلاع حريق هائل في مبنى مؤلف من طوابق عدة على الطريق الذي يربط مدينة جالوس مع كلار آباد بمحافظة مازندران شمال إيران.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الحكومي أنه ”لم يتم الإبلاغ عن معلومات دقيقة عن أسباب الحادث والخسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن“، مبيناً أن ”النيران سرت إلى الطوابق العليا من هذا المبنى“.