لماذا خطفت زيارة عضو الكنيست منصور عباس إلى الأردن أنظار الإسرائيليين؟

أثار استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، عضو الكنيست منصور عباس، زعيم ”القائمة العربية الموحدة“، أصداء كبيرة في إسرائيل، عكستها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين استغلت المعارضة الزيارة لتوجيه سيل من الانتقادات ضد حكومة نفتالي بينيت، وجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل الدفة صوب السخرية والتهكم.

وعبر بعض النشطاء الإسرائيليين عن انزعاجهم، بسب اعتقادهم بأن الزيارة جاءت بتكليف من بينيت، وبدا وأن هناك من غيّر نظرته تجاه عباس، ورأى أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أجندة محددة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت، الثلاثاء، إلى أن زيارة عباس إلى عمّان، تمت بموافقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وأن الاجتماع مع عاهل الأردن، ركز على عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية الأردنية، وقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

ونفى عباس، وفق قناة ”أخبار 12“ العبرية، أن تكون الزيارة سياسية، وقال: ”لم أذهب إلى عمّان من أجل إجراء مباحثات سياسية، الزيارة تأتي من باب التعارف“.

ولفتت القناة، إلى أن ”حالة من الفضول انتابت العديد من المراقبين والمتابعين في إسرائيل والعالم العربي، ولا سيما وأن النائب عباس يقف على رأس حزب يعد جزءا من الحركة الإسلامية، الجناح الجنوبي، المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين“.

”موافقة بينيت“

وتابعت: ”عمان توجهت قبل شهر إلى عباس كي يرتب زيارة لها ويعقد اجتماعا مع ملك الأردن، وأن إجراء الزيارة جاء بعد أن حصل عباس على موافقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت“.

واستمر الاجتماع 4 ساعات، شهد طرح العديد من القضايا، فيما تقول القناة، إنه على خلاف تصريحات رئيس ”القائمة العربية الموحدة“ بشأن عدم طرح ملفات سياسية، فقد شهد الاجتماع ”التطرق لملفات من هذا النوع“، مستشهدا بأنباء أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

واقتبست القناة عن الوكالة الأردنية، أن ”الملك عبد الله الثاني أكد خلال الاجتماع مع عباس على أهمية السعي نحو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية بحدود 67، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية“.

ونقلت القناة عن عباس قوله إنه ”لا يؤدي دورا على صلة بملف إقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أهمية الأردن على الصعيد الإقليمي، وكيف أن لآلاف الطلاب العرب من إسرائيل يدرسون هناك، كما أن المملكة هي من ترتب إجراءات الحج الخاصة بعرب إسرائيل“.

بيع بالتصفية

المحلل السياسي بقناة ”أخبار 12″، محمد مجادلة، كتب عبر حسابه على ”تويتر“ أن ”مقربين من رئيس الوزراء بينيت أبلغوه أن الأردن لن يسرب مسألة استقبال الملك عبد الله للنائب منصور عباس“.

وقال مجادلة: ”بيد أن الصحف الأردنية وضعت الخبر في العناوين الرئيسية، ولا سيما تصريح الملك عبد الله بأنه يقف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين“.

بدوره، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، عبر حسابه على ”تويتر“، أن بينيت ”يواصل بيع إسرائيل بالتصفية“.

وأضاف: ”رئيس الوزراء عمليا منصور عباس، التقى ملك الأردن، وطبقا للإعلام الرسمي الأردني فقد ناقش الاثنان التطورات في الأراضي الفلسطينية، وأكد ملك الأردن على وقوفه إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين في جهودهم نحو الحصول على حقوقهم“.

وعلق السيناريست رامي فيريد، على تغريدة نتنياهو، وكتب عبر حسابه: ”أنت (نتنياهو) لا تؤمن بثقافة الخسارة بكرامة، ديماغوجي لا يكترث بمصلحة البلاد، لقد كنت رئيس وزراء فاسد وكسول لا يهتم إلا بنفسه، وها أنت تظل مهتما بشؤونك فقط، أشعر بالخزي تجاهك“.

وزعم النائب المتطرف ايتامار بن غفير، أحد رموز الصهيونية الدينية في إسرائيل، أن ”منصور عباس الذي أرسله بينيت لتمثيله في الأردن، يقول لقناة 12 إنه على اليهود الصلاة فقط عند حائط المبكى (حائط البراق)، لأن جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) ليس ملكهم“.

وتساءل: ”إذا كان هؤلاء هم المندوبون فكيف يكون الأعداء“.

مبعوث بينيت

من جانبه، وصف حساب ”ليكود نيوز“ على ”تويتر“، منصور عباس على أنه ”المقاول التنفيذي لرئيس الوزراء بينيت ووزيرة الداخلية شاكيد ضمن مشروع إقامة دولة (إرهاب) بالضفة الغربية“، على حد وصفه.

ودعا المستوطنين هناك لليقظة ”قبل أن يصبح الأمر متأخرا ويطردون من منازلهم“.

وأشار ناشط إسرائيلي يدعى أورين حاسكي، إلى أن الاجتماع بين عباس وملك الأردن يزعجه حقا.

وأضاف الناشط: ”بينيت غير مؤهل وايليت شاكيد مصابة بالدوار، بينما يقود لابيد هذه الحكومة نحو دولة فلسطينية، ويقودنا نحن صوب الجحيم، كيف يمكنكم تكرار نفس الخطأ وانتظار نتائج مختلفة“.

أما الخبير القانوني والمحامي الإسرائيلي يوسي فوكاس، والذي يعمل محللا قانونيا بـ ”قناة 20“ العبرية، كتب متهكما عبر حسابه على ”تويتر“: ”خالص التهنئة لرئيس الوزراء بينيت على تعيين منصور عباس مبعوثا لشؤون مسيرة السلام في الشرق الأوسط“.

سياسي ذكي

وعلى العكس، رأت المغردة أوريت جليلي تسوكر، أن عباس ”أثبت مرارا وتكرارا أنه رجل ذكي بشكل ملفت، إذ حاول الكثير من الإعلاميين عقب زيارته إلى الأردن، ومنهم داني كوشمارو، وعامت سيغال، ومحمد مجادلة، إسقاطه في الفخ، وانتزاع تصريح يمكن أن يسقطه أمام بينيت والائتلاف، لكنهم فشلوا“.

وتابعت تسوكر، والتي تعرف نفسها عبر حسابها على ”تويتر“ بأنها محاضرة في مجال إعداد القيادة السياسية: ”إلى الساسة اليهود، لديكم الكثير لتتعلموه من منصور عباس“.

وعلّق إيتان زاباري، مزارع سابق ويعمل حاليا في قطاع السياحة، وغرد قائلا: ”أنت محقة، هو رجل ذكي وواقعي، وللأسف هناك من يشوهون الواقع والحقيقة من أجل بيبي (نتنياهو)“.

أكثر دهاء

وتهكم حساب إسرائيلي يحمل اسم ”عالم الحقيقة“، على تغريدة تسوكر، وكتب: ”عباس الرائع، أتمنى أن يحل محل دافيد لاو، في منصب الحاخام الأشكنازي الأكبر“.

وذهب حاييم مئير، ويقدم نفسه على أنه يساري صهيوني، أبعد من ذلك، واستغرق في التهكم، ردا على تغريدة تسوكر، وكتب عبر حسابه: ”منذ بضعة أشهر وأنا أجزم بأن منصور عباس (يهودي) أكثر دهاء حتى من أغلب نواب الكنيست اليهود البائسين“.

ورأى الصحفي روعي كايس، من هيئة البث الإسرائيلي، أن استضافة عباس في قصر الملك الأردني ”تؤشر إلى أي مدى هذا النائب الذي لم يكترث به أحد، يصبح الرجل الأكثر أهمية، ليس فقط على الساحة السياسية الإسرائيلية، ولكنه يتخطاها، ويعمل على تهميش خصوم اليوم، الذين كانوا شركاءه بالأمس“، في إشارة إلى نواب ”القائمة العربية المشتركة“ بزعامة النائب أيمن عودة.